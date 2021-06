Decorare i vari ambienti, come terrazzi, balconi e giardini con piante e fiori è di grande soddisfazione.

Con l’arrivo della stagione estiva aumenta ancor di più la voglia di abbellire gli ambienti esterni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Quale modo migliore se non farlo con tutto ciò che di bello la natura possa offrire?

Giardini, balconi e terrazzi sono le perfette oasi del relax, dove potersi rilassare sorseggiando un tazza di caffè, leggere un buon libro od organizzare una serata in compagnia di amici.

Dunque essere circondati da meravigliosi e rigogliosi angoli verdi e colorati, rallegra l’animo e fa sentire più soddisfatti e felici.

Spesso però sopraggiunge il timore di non riuscire a curare nel modo migliore le piante per mantenerle sane e vitali.

Ecco il trucco da seguire in ogni stagione per avere piante e fiori sempre meravigliosi

Nessuna paura, basta seguire alcuni piccoli e semplici accorgimenti.

La prima cosa è sicuramente quella di scegliere le piante in base allo spazio che si ha a disposizione, considerando inoltre esposizione solare e temperature esterne.

Dopo questa piccola premessa, chi non ha in casa uno o più tappi di sughero?

Spesso conservati nel cassetti come ricordo dopo aver stappato un bottiglia per festeggiare un evento speciale.

Proprio così. Basta semplicemente spezzettare uno o più tappi di sughero da inserire nel terreno delle piante.

Per chi ha poca poca pazienza o poco tempo può metterli interi ed aspettare che con il tempo si sbriciolino.

Il sughero essendo un prodotto naturale è ottimo per concimare le piante.

È biodegradabile e dunque utilizzato come fertilizzante naturale evitando dunque l’uso di prodotti chimici dannosi per gli ambienti.

Un ottimo rimedio a costo zero per far crescere piante e fiori sane e rigogliose.

Inoltre il sughero proteggerà il terreno dalla formazione delle muffe e lo manterrà umido al punto giusto creando un vantaggio quando le temperature saranno più alte .

Ecco il trucco da seguire in ogni stagione per avere piante e fiori sempre meravigliosi, in modo pratico e veloce e soprattutto a costo zero.

Approfondimento

Orchidee con foglie rugose e raggrinzite