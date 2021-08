La prima seduta di Borsa della settimana dopo Ferragosto, è stata una piccola doccia fredda. Ma come tutte le docce fredde potrebbe essere stata salutare. Ieri Wall Street e i mercati europei sono stati frenati da due notizie negative. La prima riguarda i dati deludenti della crescita cinese. La seconda riguarda un’indagine aperta dalle autorità americane sul sistema di auto pilotaggio delle Tesla. Entrambe le notizie hanno spinto al ribasso prima i mercati europei e poi Wall Street. Ieri Tesla e Cina hanno minacciato le Borse ma Piazza Affari si farà impaurire?

Il calo di ieri potrebbe essere stato un pretesto per monetizzare un po’ di guadagni realizzati la scorsa settimana. Tuttavia non necessariamente va guardato negativamente. Anche il ribasso di Piazza Affari potrebbe essere stato salutare. D’altronde come i nostri Esperti avevano anticipato in una precedente analisi, era possibile una correzione dei prezzi dopo 8 sedute consecutive al rialzo. Dopo il ribasso di ieri, cosa potrà accadere oggi ai prezzi e la Borsa di Milano fin quanto potrà correggere?

Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) è partito molto bene arrivando a toccare il nuovo massimo degli ultimi 13 anni a 26.600 punti. Poi, dopo un’ora di contrattazione i prezzi hanno iniziato a scendere insieme principali listini europei. Alla fine della seduta l’indice maggiore di Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,7% a 26.448 punti.

La discesa potrebbe continuare anche oggi perché la correzione potrebbe non essere stata sufficiente. E poi perché la chiusura incerta di ieri di Wall Street, potrebbe favorire un avvio in calo dei mercati europei. Se il Ftse Mib calerà sotto 26.400 punti, minimo realizzato ieri, i prezzi scenderanno fino a 26.300 punti. Ma il calo potrebbe estendersi anche fino a 26.200 punti. In teoria si potrebbero avere escursioni discendenti fino a 26.000 punti, senza che la fase rialzista sia compromessa.

Perché il trend del Ftse Mib possa continuare al rialzo, occorre che i prezzi superino la soglia dei 26.600 punti. Se l’indice maggiore di Piazza Affari salirà oltre questo livello, il primo target che raggiungerà sarà quota 26.800 punti. Ma se il contesto dei mercati fosse favorevole, i prezzi potrebbero spingersi fino a toccare la soglia dei 27.000 punti. Se la seduta finirà comunque in rialzo si apriranno le porte per una nuova settimana di rialzi e per il rafforzamento del rally estivo.

