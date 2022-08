Durante l’estate le piante sono all’apice della loro bellezza. Sbocciano rigogliose regalandoci dei colori davvero eccezionali. Ma anche le colture dell’orto crescono floride e abbondanti.

Con il caldo torrido, il terreno ha bisogno di cure e attenzioni particolari. Infatti, per evitare che le nostre piante secchino, dobbiamo prestare molta attenzione ad alcune operazioni fondamentali. Irrigare nel modo corretto e utilizzare la giusta quantità di acqua, è fondamentale per evitare che le piante si ammalino. Svolgiamo questa operazione al mattino presto o la sera, per fare in modo che l’acqua, con le alte temperature, non evapori velocemente. Inoltre, cerchiamo sempre di evitare i ristagni idrici, che potrebbero creare delle malattie fungine.

Ma in estate è anche importante eliminare le erbe infestanti che crescono velocemente in giardino e nell’orto. Sono piante che rubano spazio e nutrimento alle colture. Potremmo facilmente sbarazzarci di loro, utilizzando dei rimedi casalinghi fai da te.

Cosa piantare ad agosto in vaso per un orto rigoglioso e in balcone

Il mese di agosto è importante per seminare e trapiantare alcune colture importanti. Non solo in giardino, ma ci sono alcune piante che possono essere coltivate in vaso e sul balcone di casa. Ad esempio, potremmo occuparci dei ravanelli, dei porri e delle carote.

Il ravanello è un ortaggio che fa parte della famiglia delle crucifere. Viene principalmente mangiato crudo e ha un sapore leggermente piccante. La sua coltivazione è molto semplice e adatta a tutti.

Posizioniamo la pianta in una zona luminosa del balcone. Inseriamo i semi nel terriccio, distanziati di almeno 2 centimetri. Utilizziamo un terreno sciolto e ben drenato e innaffiamo le nostre piantine almeno una volta al giorno.

Occupiamoci delle carote

Vediamo ora cosa piantare ad agosto in vaso, oltre ai ravanelli. Possiamo coltivare sul balcone di casa anche le carote. Parliamo di un ortaggio dal colore acceso, che può essere consumato sia crudo che cotto. Il vaso per la loro coltivazione deve avere una profondità di circa 50 centimetri. Questo per fare in modo che le radici crescano senza problemi.

Per seminare le carote, è necessario fare dei piccoli buchi nel terreno, distanziati di circa 4 centimetri. Inseriamo all’interno di ogni foro 3 semi. Facciamo attenzione alle irrigazioni, perché le piantine hanno bisogno sempre di un terreno non troppo asciutto.

Qualche consiglio sui porri

Il terzo ortaggio da coltivare sul balcone ad agosto è il porro. Un vegetale dal sapore simile a quello della cipolla, ma più dolce e digeribile.

Il porro coltivato in vaso richiede pochissime cure. È molto importante la scelta del contenitore che dovrà essere di una profondità di almeno 30 centimetri. Il terreno ideale è sciolto e leggermente acido. I semi verranno interrati ad una profondità di circa 1 centimetro e il vaso posizionato a mezz’ombra.

