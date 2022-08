A volte, essere turisti in patria può non essere facile. Infatti, l’Italia è un Paese ricco di peculiarità regionali e non è scontato conoscerle tutte. Inoltre, si sa che in estate, grazie all’afflusso di turismo internazionale, gli imprenditori del settore alberghiero e di quello della ristorazione tendono a gonfiare i prezzi. Purtroppo, però, va detto che non sempre l’offerta turistica rispecchia l’autenticità del luogo o della città che ci si appresta a visitare.

Ecco, quindi, dove mangiare cibo tipico come la fiorentina a Firenze, che recentemente è stata insignita del titolo di “Città più bella d’Europa” dalla rivista americana Travel + Leisure.

Famosa per le bellezze artistiche e architettoniche nonché ricca di storia, un altro motivo per visitare il capoluogo toscano è certamente il cibo e i prodotti tipici regionali, come olio e carni.

Le bistecche della Val di Chiana sono squisite, ma anche i pecorini, i salumi, i formati di pasta tipici, come ad esempio i pici, o la cacciagione. Sarebbe davvero peccato doversi accontentare di un menù turistico standardizzato.

A Firenze, come in altri luoghi d’Italia meno noti, darsi ai piaceri dell’enogastronomia è pura estasi. Non farlo, significa privarsi irreparabilmente di qualcosa che contestualizza l’intera cultura italiana.

Dove mangiare cibo tipico a Firenze centro spendendo poco

Molti si chiedono dove i fiorentini mangino la loro tipica e omonima bistecca “fiorentina” a Firenze. Chi non ha la fortuna di conoscere nessun autoctono dispensatore di buoni consigli, può consultare le recensioni di questi 3 ristoranti veraci su Tripadvisor.

Sono situati in centro, o poco distante dal caos turistico, dunque sono facilmente raggiungibili. Qui si potrà davvero assaggiare qualcosa di fedele alla tradizione fiorentina, a un costo contenuto.

Ristorante “Fratelli Briganti”, Firenze

Chi ha avuto modo di cenare da i Fratelli briganti, di solito, lascia una recensione più che positiva, dove manifesta gratitudine per la cordialità e il buon cibo.

Situato nel quartiere Careggi in Piazza Giovan battista Giorgini 12/r, è un locale informale e allegro, apprezzato particolarmente per le carni, cotte così perfettamente da sciogliersi in bocca. Inoltre, i clienti abituali lo amano per gli spaghettini al pomodoro fresco, i fritti e la mozzarella in carrozza.

Trattoria “Al Pallottino”

Centralissimo, questo locale tipico è più autentico che mai e si spende davvero una bazzecola. Si trova all’angolo tra via Isola delle Stringhe e via Burella.

Colpisce subito per l’arredo rustico, i taglieri appesi e le classiche tovaglie da osteria a quadretti rossi e bianchi. Le recensioni sono entusiastiche, soprattutto se riferite all’enorme passione, simpatia e professionalità dei titolari. Dall’antipasto toscano, alla fiorentina e alle cotolette fritte, la tradizione culinaria tipica di Firenze qui è la protagonista assoluta.

Trattoria “Al Contadino”

Impossibile non sostare per un pasto in questo locale tipico e vicinissimo a Santa Maria Novella. Situato in via Palazzuolo 69-71r, si tratta di un locale davvero confidenziale, con prezzi molto più che abbordabili, soprattutto rispetto alla media cittadina. Lontanissimo dallo stile dei ristoranti stellati, offre una cucina sincera e squisita.

Le recensioni sono molto favorevoli. È consigliato prenotare, visto che ha pochi coperti, per gustare le vere specialità toscane e un’atmosfera che rispecchia l’anima toscana.

Lettura consigliata

B&B economici e con vista mare in Italia a meno di 50 euro a notte