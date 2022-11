Cosa non dovremmo fare prima di andare in palestra per dimagrire e avere forza

Andare in palestra nel modo corretto è un processo che inizia ben prima di quando ci si mette alla prova con esercizi e attrezzi. C’è chi preferisce fare ginnastica comodamente a casa e chi, invece, preferisce accaparrarsi un abbonamento per eseguire sport in compagnia.

Il problema è che molte persone vanno in palestra con l’obiettivo di dimagrire, prendere peso o tonificare, senza conoscere alcune regole basilari.

Ci sarebbero, infatti, alcuni comportamenti sbagliati da evitare assolutamente se si vuole ottenere il meglio dal proprio allenamento. Non basta mettersi una tuta per ottimizzare il tempo in palestra, ma serve anche dell’altro.

Molto, infatti, riguarderebbe l’alimentazione. Anche se non ci pensiamo, infatti, ciò che mangiamo influirà inevitabilmente sul nostro rendimento e sulla carica che avremo in palestra.

Per questo dovremmo imparare a gestirci al meglio anche a tavola, seguendo alcuni semplici linee guida.

Cosa non dovremmo fare prima di andare in palestra ad allenarsi per tonificare e mettere massa

Molte persone si chiedono cosa e quando sarebbe meglio mangiare prima di andare in palestra. La paura più diffusa, infatti, è quella di non riuscire ad eseguire al massimo l’allenamento per la troppa fame o, al contrario, per aver mangiato troppo.

La regola davvero importante è quella di trovare un equilibrio e di non saltare mai i pasti. Mangiare seguendo un’alimentazione corretta e completa è importantissimo per soddisfare il fabbisogno energetico del fisico. L’energia necessaria per svolgere gli esercizi, infatti, ci arriverà proprio da ciò che mangeremo.

Per questo, prima dell’allenamento dovremmo scegliere alimenti facilmente digeribili e con basso indice glicemico. Inoltre sarebbe bene scegliere cibi che rilascino energia lentamente.

Ricordiamo anche che sarebbe meglio consumare lo spuntino almeno mezz’ora prima dell’allenamento.

Mangiare e bere prima della palestra

Un’altra regola fondamentale sempre in merito all’alimentazione è quella di non esagerare. Ciò vorrà dire non mangiare né bere troppo, soprattutto alcolici e bevande gassate.

In più non dovremo esagerare con cibi troppo grassi, pesanti o difficili da digerire. Ecco cosa non dovremmo fare prima di andare in palestra per evitare di non dare il massimo durante la nostra sessione d’allenamento.

3 azioni ottime da eseguire prima dell’allenamento in palestra

Al contrario di quanto elencato sopra, esistono delle buone abitudini che tutti dovremmo avere per ottimizzare il nostro tempo in palestra.

Prima di iniziare l’allenamento, è importante fare esercizi semplici di stretching, adatti anche ai principianti.

Oltre a questo, un’altra regola importantissima sarebbe quella di bere a sufficienza, per avere i liquidi necessari per eseguire al meglio lo sport. La quantità consigliata, nello specifico, sarebbe di almeno 2 litri d’acqua al giorno.

Infine non dimentichiamo un altro dato molto rilevante da memorizzare. Sarebbe importante consumare la propria colazione almeno un’ora prima dei pasti.

Il primo pasto della giornata, infatti, sarebbe fondamentale per dare la giusta carica all’organismo. La colazione, infatti, funzionerebbe come una sorta di moneta necessaria per far partire la macchina perfetta che è il nostro organismo.

In particolare, tra i prodotti migliori da consumare durante la colazione ci sarebbero i cereali a lento rilascio, come l’avena.

Come mangiare i fiocchi d’avena a colazione

Questi piccoli fiocchi sono buonissimi da mangiare e da ammorbidire sia nello yogurt che nel latte. In particolare, con l’avena potremo preparare anche un buonissimo porridge, per una colazione sana e ricca di energia.

Per preparare questa bontà basterà unire in un pentolino dei fiocchi d’avena e un quantitativo d’acqua pari al doppio dell’avena. Dopo aver mescolato, dovremo mischiare la stessa quantità di latte, poi un cucchiaino di miele e mettere il tutto sul fuoco, mischiando.

Quando l’avena sarà giunta a bollore, abbasseremo la fiamma e continueremo a mescolare, finché non otterremo la temperatura desiderata.

A questo punto il porridge sarà completo e potremo arricchirlo di frutta fresca, yogurt o gocce di cioccolato.