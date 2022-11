Cosa si può abbinare ai fiocchi di latte per una dieta light

Il desiderio di tutti è seguire una dieta sana e bilanciata senza troppe limitazioni. Dunque, esistono una serie di ricette che possiamo fare che sono dietetiche ma allo stesso tempo sono davvero buone. Si va sempre alla ricerca, nel supermercato, di prodotti che abbiano la dicitura light o con pochi zuccheri. Tra i vari alimenti che spesso scegliamo ci sono i fiocchi di latte. Allo stesso tempo, magari, spesso non si sa come utilizzarli o a cosa affiancarli, proprio per questo oggi ci concentreremo su questo aspetto.

I fiocchi di latte fanno bene?

Prima di tutto andiamo a comprendere se questo alimento può essere realmente definito “light”. Bisogna considerare che, come tutti i latticini, sono un’ottima fonte di proteine. Questo andrebbe a garantire anche un certo senso di sazietà. Oltre a questo, sono anche ricchi di vitamine e minerali. Contengono anche:

vitamina D;

calcio;

fosforo;

magnesio;

vitamina B12.

Cosa si può abbinare ai fiocchi di latte e alcune idee menù

Da quanto abbiamo appena appreso, dunque, sono degli ottimi alimenti. Quindi, se ci si vuole mettere a dieta questi possono essere mangiati tranquillamente. Ora il punto è capire come poterli introdurre nell’alimentazione. Si presentano in piccole vaschette e sono sotto forma di piccole palline.

Fiocchi di latte per un antipasto

Se volessimo organizzare un menù dietetico, potremmo partire dall’antipasto. A questo punto, potremmo usufruire del pane raffermo per riutilizzarlo. Lo tostiamo e creiamo delle bruschette. Su queste andiamo ad aggiungere qualche salume magro. Possiamo scegliere tra la bresaola o la fesa di tacchino. In alternativa, se non ci piace usare i salumi, possiamo anche spalmare sopra del pesto di basilico. Quest’ultimo va anche bene per la dieta, specialmente se fatto in casa.

Nei primi piatti

Spostandoci sui primi piatti, invece, possiamo dire che i fiocchi di latte trovano anche qui un largo uso. Specialmente se parliamo di insalate di pasta, possono essere aggiunti per rendere il tutto più cremoso e meno secco. Se invece prepariamo una torta salata possiamo aggiungerli all’interno. Si andrà a creare un composto anche cremoso che renderà questo piatto davvero squisito.

Idea cena

Sulla cena possiamo anche mantenerci un po’ più leggeri. Ad esempio, possiamo abbinarli ad un po’ di fagiolini e a qualche bastoncino di merluzzo. Per un’alternativa un po’ più sostanziosa, invece, possiamo preparare delle ottime melanzane ripiene, aggiungendo i fiocchi di latte come formaggio. Non dimentichiamoci poi assolutamente di poter riutilizzare il ripieno per fare delle gustose ricette per la nostra famiglia o amici.

Si possono utilizzare a colazione?

In realtà non si direbbe, ma possono essere utilizzati anche a colazione. Infatti vanno benissimo anche se abbinati a qualcosa di dolce. Ad esempio, le fette biscottate con i fiocchi di latte e qualche marmellata, di ciliegie oppure frutti rossi. O, ancora, potremmo creare una sorta di torta alla frutta, alternando strati di fiocchi di latte a strati di frutta fresca. Ecco cosa si può abbinare ai fiocchi di latte, mantenendoci leggeri. L’importante, per reggere a lungo una dieta, è saper inventare sempre ricette gustose e sfiziose.