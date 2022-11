Come capire se stanno bene i capelli corti e come prendersene cura in autunno

In autunno tendiamo ad essere più fragili fisicamente per via delle influenze di stagione e lo stesso potremmo dire per quanto riguarda il fronte estetico. Concentriamo la nostra attenzione proprio su quest’ultimo aspetto, parlando della cura della chioma durante i mesi freddi. Tra stress, intemperie e altri agenti esterni, come smog e inquinamento in generale, molte si trovano a fare i conti con la caduta dei capelli. Attenzione poi a tutte quelle cattive abitudini che concorrono a indebolirli, come il fatto di tenerli frequentemente legati stretti o giocherellarci con le dita. Per non parlare del danno arrecato dai lavaggi frequenti, ad esempio ogni due giorni, o da colpi di pettine e spazzola poco delicati.

Vista la situazione, si pensa che una delle possibili soluzioni possa essere quella di tagliare i capelli, in modo da rinforzarli un pochino. Ma, soprattutto per chi è attenta alle mode o comunque all’estetica, è inevitabile chiedersi quale potrebbe essere il risultato finale. Ecco, quindi, come capire se stanno bene i capelli corti e quali tipi di taglio potrebbero essere un passepartout per ogni tipo di viso.

L’importanza delle proporzioni

In effetti, l’ovale del viso è sicuramente uno di quei parametri da considerare quando si opta per un taglio di capelli. Ad esempio, chi ha un viso di base già piuttosto allungato dovrebbe puntare su un taglio arioso, che vada a bilanciare in larghezza. Sconsigliato invece il taglio corto alle donne che hanno dei lineamenti spigolosi, perché rischiano di renderli ancora più duri. Altro elemento facciale da considerare in previsione di un taglio corto, poi, è la conformazione del naso.

Se il naso è leggermente storto, meglio scegliere un taglio asimmetrico, con ciuffi più lunghi sul lato opposto alla deviazione. Chi invece ha il naso largo dovrebbe bilanciare col taglio di capelli corto scalato oppure ondulato. Proprio i capelli ondulati, tra l’altro, sarebbero il giusto espediente per distogliere l’attenzione da un naso aquilino, meglio ancora se voluminosi. Al contrario, un taglio pari come un carré all’altezza del mento potrebbe accentuare la piccola imperfezione citata.

Detto questo, se non sappiamo come capire se stanno bene i capelli corti, ricordiamo che un tipo di taglio che potrebbe risultare particolarmente consono ai diversi tipi di lineamenti e proporzioni è il classico bob. Semplice, elegante e sbarazzino allo stesso tempo, è un must quando si vuole cambiare ma si rimane un po’ insicure. In alternativa, un taglio corto che sposa molto bene la maggior parte degli ovali è il caschetto, quello appena sopra le spalle. Sarebbe sconsigliato solo in caso di viso dalla forma quadrata, perché in quel caso andrebbe ad indurire i lineamenti più che a valorizzarli. Ricordiamo poi che va scelto un taglio idoneo anche quando si indossano gli occhiali, in modo da valorizzare al meglio l’ovale.

Come capire se stanno bene i capelli corti e quali trattamenti fare a casa

Tuttavia, al di là del taglio di capelli, sarebbe bene procedere anche con alcuni semplici gesti casalinghi rivolti proprio alla salute dei capelli. Nello specifico, dovremmo ad esempio evitare di applicare abbondanti quantità di shampoo e balsamo e bisognerebbe massaggiare anziché strofinare il cuoio capelluto in fase di lavaggio. Eseguiamo dei movimenti circolari e delicati con polpastrelli e palmo delle mani, così stenderemo anche meglio il prodotto, oltre a rilassarci. Possibile rimedio anti caduta sono anche specifici sieri o fiale rinforzanti, che agiscono direttamente alle radici, rinforzandole. Ricordiamoci ovviamente di chiedere consiglio al farmacista o al nostro medico di fiducia per trovare la soluzione più adatta alle nostre esigenze.

Se invece preferiamo optare per rimedi casalinghi, potremmo provare una maschera a base di semi di lino che, peraltro, renderebbe i capelli anche più lucidi. Basterebbe farne bollire due cucchiai in un pentolino riempito con 250 ml di acqua: una volta filtrato il composto, utilizziamo come risciacquo dello shampoo. Naturalmente verifichiamo sempre eventuali allergie o irritazioni applicando il prodotto dapprima su una piccola porzione di cute.