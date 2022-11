Cosa mettere sotto la giacca e il tailleur per essere chic e raffinate

La camicia e la giacca sono un abbinamento classico a cui tutti siamo abituati da anni. Se dobbiamo andare in ufficio o ad un colloquio, è praticamente la prima cosa che ci viene in mente. Ma il rischio più comune utilizzando la semplice camicia bianca è quello di risultare monotone e poco originali.

Si tratterà sicuramente dell’abbinamento più classico che ci sia, ma non è affatto quello più sofisticato. Per fortuna le ultime tendenze in fatto di moda ci permettono di scegliere tra sottogiacca diversi. Capi per sostituire la monotona camicia che danno un tocco glamour e raffinato tutto da copiare.

Camicia sì ma non quella monotona da ufficio

Se l’abbinamento giacca camicia per noi è irrinunciabile, possiamo utilizzare delle fantastiche alternative. Un sottogiacca più originale potrebbe essere, ad esempio, una camicia dello stesso colore del tailleur. Creando un color block andremo a svecchiare il look senza sminuirne la sofisticatezza. Scegliamo un tailleur monocromo dai colori più accesi e vivi, come il blu, il verde o il viola. Questa è una delle tendenze del momento per questo autunno inverno. Altrimenti si può optare per una camicia più classica, ma aggiungere un dettaglio sotto il colletto. Abbottoniamo la camicia anche sotto il collo, poi indossiamo un cravattino sottile, un nastrino o una collana spessa. L’effetto chic è assicurato con l’aggiunta di un semplice dettaglio che fa la differenza.

Cosa mettere sotto la giacca e il tailleur, il sottogiacca ideale

Ora passiamo alle alternative meno classiche ma sicuramente più adatte a chi vuole distinguersi dalla massa. Una di queste è sicuramente la blusa morbida con le ruches sul davanti, svolazzante ed elegante. Se poi vogliamo ricevere i complimenti di tutti, puntiamo su un tessuto più traslucido. Un’altra opzione è un bel lupetto, meglio se di cachemire o di un filato sottile che non fa volume. Quando fa più freddo le bluse più leggere non fanno per tutte, ma una maglia a collo alto sì. Scegliamola tono su tono, di un colore più acceso oppure un bel bianco freddo o tortora.

Body, t-shirt e bralette per look da sera innovativi

Se invece indossiamo il tailleur per una cena, il sottogiacca diventa più ad effetto. Il body è sempre la soluzione più pratica e tutto sommato più economica. Però, attenzione al modello scelto, uno scollo più dritto potrebbe irrigidire troppo il look. Meglio scolli a cuore o a V che si inglobi meglio al revers della giacca. Passiamo poi alla t-shirt, la magliettina classica in cotone che è l’opzione più amata dalle più giovani. Semplice, comoda e che rende il tailleur più casual, scegliamone una con taglio laser e collo un po’ sciallato. Ultima opzione adatta per serate romantiche o aperitivo in locali alla moda, la bralette. Un capo versatile perfetto per chi vuole osare e per chi non soffre il freddo. Stupende quelle in pizzo con lacci strategici che accompagnano le forme.

Un ultimo consiglio

Quando fa freddo possiamo scegliere dei completi più caldi e dall’aspetto più invernale. Stiamo parlando delle giacche in velluto, liscio, a costine strette o a costine più larghe. Questo blazer diventa il capospalla perfetto quando le temperature iniziano ad abbassarsi. Un capo indispensabile per l’autunno quando non è ancora il momento di mettere il cappotto. Queste, comunque, sono solo alcune idee su cosa mettere sotto la giacca e il tailleur per rubare la scena. Se vogliamo vestirci bene possiamo farlo con qualche semplice abbinamento e un paio di capi anche economici.