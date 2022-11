Non ricevere messaggi su WhatsApp senza spegnere internet o bloccare con astuzia

Il nostro cellulare è un compagno inseparabile e in qualunque momento, qualunque cosa si faccia, è con noi. Questo è un grande vantaggio perché ci permette di essere sempre in contatto con gli altri. D’altra parte però si rivela anche negativo, perché difficilmente quando ne necessitiamo riusciremo a staccare la spina. Eppure, in alcuni casi, potremmo davvero non voler sentire alcune persone oppure, semplicemente, essere impegnati e non voler cedere alla tentazione di messaggiare su WhatsApp. Abbandonare il telefono da qualche parte spesso ci viene difficile e diventa impossibile se magari nel mentre ne necessitiamo per altre faccende.

Se così non fosse basterebbe semplicemente impostare la modalità aereo o staccare internet. Andando nelle impostazioni o aprendo il menù scorrevole in alto sulla home del telefono, possiamo disattivare Wi-Fi e dati mobili. Il più delle volte però la connessione ci serve, tanto è vero che cerchiamo anche di avere internet durante una chiamata e non farlo saltare.

Dovremo dunque capire come non far arrivare i messaggi pur avendo internet acceso, un’azione che è possibile e anche facile.

Come fare per non ricevere messaggi su WhatsApp senza spegnere internet

Una prima opzione ma alquanto drastica potrebbe essere cancellare completamente il nostro account. Nelle impostazioni di WhatsApp, sceglieremo account e poi elimina. Ciò comporta però la perdita di tutti i dati e per usare nuovamente l’app dovremo ricreare l’account associato al nostro numero. Piuttosto sarebbe preferibile disinstallare l’applicazione.

Clicchiamo sull’icona presente sullo schermo e selezioniamo rimuovi app. La installeremo nuovamente nel momento del bisogno, su iPhone andando nell’App store e su Android dal Google Play store. Sarà un modo per sparire da WhatsApp senza però doversi cancellare.

Volendo però disattivare solo momentaneamente WhatsApp senza dover affrontare procedure così lunghe possiamo puntare su alcuni stratagemmi.

Il primo è spegnere sì internet ma solo per WhatsApp. Clicchiamo sulle impostazioni del cellulare e troviamo le app, selezioniamo WhatsApp. Togliamo la spunta sia alla rete mobile che a quella locale, ossia il Wi-Fi. Così facendo internet continuerà a funzionare per tutto tranne che per WhatsApp. Un modo utile anche per ridurre i dati delle app che consumano più giga.

Possiamo però percorrere anche un’altra strada che ci porterà al medesimo risultato ossia non far arrivare alcun messaggio.

Sia su sugli smartphone IOS che Android esiste un’opzione davvero utilissima spesso sottovalutata o non notata. Si tratta dell’opzione “non disturbare”, su iPhone soprannominata anche Full Immersion. Applicandola non riceveremo chiamate, notifiche e messaggi, ad eccezione di quelli da noi qualora consentiti.

Su iPhone la si può azionare dalle impostazioni o dal centro di controllo, dove è indicata dal simbolo di una lunetta. Possiamo decidere da che ora a che ora fare entrare questo blocco in funzione e quali eccezioni consentire.

Ad esempio possiamo decidere di ricevere la notifica solo di alcune app, delle mail, le chiamate e da parte esclusivamente di alcuni contatti. Su Android si potrà attivare il non disturbare dalle impostazioni e dal menù superiore, avrà le medesime caratteristiche.

Disattivare momentaneamente senza disinstallare né bloccare un contatto

Il non disturbare risulterà utile anche per ricevere messaggi solo da alcune persone e non da tutte, evitando così di dover bloccare un contatto.

Per non ricevere messaggi su WhatsApp senza spegnere internet abbiamo anche altre alternative.

Apriamo WhatsApp e andiamo nelle impostazioni, da qui in notifiche. Togliamo la spunta a mostra notifiche messaggi e gruppi. Andiamo su suoni e selezioniamo nessuno.

Sullo stile dell’avviso della notifica togliamo la spunta a suono e vibrazione e scegliamo nessuno come stile. In questo modo i messaggi continueranno ad arrivare ma nemmeno li percepiremo.

Qualora volessimo risultare invisibili solo per alcuni contatti possiamo bloccarli. Apriamo la rispettiva chat, clicchiamo sul nome e selezioniamo blocca in fondo al menù. Per sbloccare potremo farlo dalla medesima lista o da quella contenuta in privacy dalle impostazioni.

Così facendo non riceveremo alcun messaggio dal contatto in questione che non potrà neanche vedere il nostro stato, immagine del profilo e se siamo online.

Nel caso non volessimo arrivare a tanto, per poter ignorare i messaggi di alcuni contatti e gruppi tranquillamente abbiamo un trucchetto.

Aperta la chat clicchiamo sul nome in alto e su silenzioso. In tal modo i messaggi arriveranno ma senza alcun suono e notifica.

Per non far capire che li stiamo ignorando andiamo in privacy dalle impostazioni per impedire che possano vedere l’ultimo accesso e le altre info. In questo modo non sapranno quanto stiamo usando WhatsApp e quando ci siamo connessi, sebbene potrebbero beccarci online dalla chat.