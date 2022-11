Posti strani e particolari dove dormire in Italia in vacanza da Nord a Sud

Chi ha la possibilità di partire per una vacanza rilassante di solito programma bene ogni particolare legato al viaggio. Nella lista delle cose da fare avremo ad esempio la scelta dei vestiti da portare. Innanzitutto, però si dovranno prenotare i biglietti del treno o dell’aereo e anche le stanze in hotel o bed and breakfast.

Non molti conoscono delle strutture alternative dove alloggiare in Italia. Si trovano in molte Regioni e permettono di vivere esperienze uniche soprattutto nella natura e con le persone care. Il costo in media è abbastanza abbordabile e le forme di ospitalità sono tante e diverse.

Alcuni luoghi insoliti dove alloggiare

In Sicilia ci sono tanti alloggi insoliti dove dormire. Chi ama l’arte, il mare e la letteratura potrebbe pernottare nell’Atelier sul mare presso Castel di Tusa, in provincia di Messina. Le camere sono 20 e ognuna è arredata e decorata in modo diverso. Si dormirà dentro una vera e propria opera d’arte contemporanea. L’hotel si affaccia sul mar Tirreno, dove fare un bagno rilassante. A pochi chilometri ci sono i monti Nebrodi e la casa museo del poeta Lucio Piccolo, cugino di Tomasi di Lampedusa, autore del romanzo Il Gattopardo.

Sempre in Sicilia, a pochi chilometri da San Giovanni Gemini e dalla Riserva naturale del monte Cammarata, si trova lo chalet Casa Pizziddu. Sembrerebbe ideale per una famiglia con bambini per vivere qualche giorno nella natura. Da lì sarà facile spostarsi per raggiungere la Valle dei templi di Agrigento, la casa natale di Luigi Pirandello, la Scala dei Turchi o il Teatro Andromeda a Santo Stefano Quisquina.

Posti strani e particolari dove dormire in Italia in coppia o in famiglia

Spostandoci in Puglia i luoghi da visitare sono molti. Pensiamo alle bellezze di Bari, Lecce, Taranto, a Castel del Monte e al mare invitante. Per un’esperienza unica si potrebbe dormire in un trullo. Questa costruzione di origine antica ha di solito pianta circolare e tetto conico. Nati come ricovero temporaneo, i trulli divennero poi delle vere e proprie case. La loro struttura permetteva di mantenere il calore in inverno e il fresco in estate.

I trulli di Alberobello sono Patrimonio UNESCO. Ce ne sono anche in altre zone della Puglia e alcuni sono stati trasformati in alloggi per turisti. Tra i tanti ricordiamo quelli della Masseria Cervarolo e i trulli Le Icone ad Ostuni.

Per vivere la natura in modo sorprendente si può dormire in una bolla trasparente. Durante la notte si possono guardare le stelle e magari qualche lucciola, ascoltando i rumori e i suoni di foglie e animali attorno. Il Bubble Glamping si può trovare in molte zone d’Italia.

Esperienze da fare tra montagna e mare

Tra gli altri posti strani e particolari dove dormire in Italia troviamo anche le botti. Sono molte le Regioni che offrono questa particolare struttura dotata di ogni comfort. Ad esempio in Abruzzo, a pochi chilometri dalla costiera adriatica, si trova la Tenuta Morganti con quattro grandi botti. In Alto Adige potremmo scegliere alcune strutture con botti, come il camping Antholz o il camping Steiner.

Dormire in un faro è il sogno di molti romantici o soltanto amanti del mare. In Italia sembrerebbe possibile ad esempio nel faro Capo Spartivento in Sardegna, a Capofaro nell’isola di Salina e anche nel Resort Faro nell’Isola del Giglio.

Infine, vivere un weekend o una settimana lontani dallo stress e catapultati indietro nel tempo sarà possibile dormendo in un castello. In Italia molti di questi edifici sono divenuti hotel. Per citarne alcuni, pensiamo al Castello di Velona e al Castello Banfi a Montalcino in Toscana.

L’incantevole paesaggio di tutte le strutture insolite presenti in Italia aiuterà a rilassare corpo e mente. Completeranno l’esperienza di viaggio alcune tappe nelle vicinanze e le degustazioni enogastronomiche di prodotti locali.