3 capi di tendenza in autunno e inverno per la donna di classe e raffinata

La stagione più fredda dell’anno è ormai è alle porte ed è arrivato il momento di tirare fuori i capi pesanti. Anche se il clima sembra ancora abbastanza mite, dobbiamo fare i conti con l’arrivo del freddo. Ecco che comincia la ricerca dei capi da indossare per questo autunno inverno che siano alla moda oltre che caldi. Dalle passerelle più famose ci arrivano indicazioni sulle ultime tendenze per questo 2022/2023. Ma quali capi possono essere davvero indossati per la vita di tutti i giorni? Ecco una piccola guida per i capi fondamentali che dobbiamo assolutamente comprare per essere sempre eleganti.

Sì al tailleur monocromo con pantalone a palazzo

Il primo capo di tendenza da indossare per l’ufficio o per la vita di tutti i giorni è il completo. Il tailleur monocolore fa il suo ritorno nelle tonalità più accese del rosso, del blu aperto e anche del bianco. Mettiamo via i tailleur grigi, tristi e poco valorizzanti e osiamo con sfumature più accese. Se proprio non vogliamo rinunciare ai colori neutri allora scegliamolo bianco, grigio fumo o verde petrolio. Il must della stagione è quello con pantaloni palazzo che somigliano a quelli cargo. Gamba ampia e lunghezza che sfiora la caviglia, un pantalone che non solo è comodo ma anche chic.

3 capi di tendenza in autunno e inverno che stanno bene a tutte le età

Se il tailleur in tutte le sue varianti non fa per noi, possiamo sfruttare soltanto la giacca spezzata. Fa il suo ritorno per la stagione autunnale il velluto, soprattutto con costine più strette. La giacca o il blazer sono un capo fondamentale da avere nell’armadio, sia per uomini che per donne. Il clima ancora piuttosto mite di questi mesi ci permette di utilizzare la giacca come capospalla elegante. Ma se la abbiniamo a pantaloni più casual e delle sneakers, la giacca diventa meno formale. Il grosso vantaggio? Basta abbinarci una camicia satinata, una bella scarpa come la slingback ed ecco una donna di classe e raffinata.

Per finire, il cappotto o cardigan sui colori neutri o chiarissimi come il bianco non può mancare. Basta con il colore marrone o cammello più spenti che tendono ad ingrigire la pelle. Diamo più luce all’incarnato con un bel cappotto bianco o tortora, meglio ancora se con una trama. Uno dei pattern più di tendenza è il quadrettato, ma con forme più grandi e sfumate. I più belli sono quelli con quadrati blu, rosati o anche solo accennati sul grigio più chiaro.

Sono questi i 3 capi di tendenza in autunno inverno che dobbiamo assolutamente procurarci per la stagione. Per vestirsi con stile e raffinatezza non c’è bisogno di spendere un patrimonio nei negozi d’abbigliamento. Scegliendo pochi capi adatti possiamo risparmiare senza rinunciare all’eleganza.

