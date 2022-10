Chic e alla moda con questo capo indispensabile da mettere in autunno

Il periodo autunnale è sempre un po’ incerto per quanto riguarda l’abbigliamento da indossare. Le temperature variano da settimana a settimana, lasciandoci con lo stesso dilemma ogni anno. Cosa mettersi per andare a lavoro quando la mattina fa più freddo ma a metà giornata si inizia a sudare?

È ancora troppo presto per indossare piumini e giubbotti imbottiti, ma solo con il blazer si rischia di avere freddo. Quest’anno la risposta a tutti i nostri problemi di stile è una sola, un binomio perfetto tra moda e comfort.

Un tessuto morbido e caldo con questi colori di tendenza

Il capo immancabile nel nostro armadio per questa stagione autunnale è sicuramente la giacca in velluto a coste. Torna direttamente dagli anni ’80 uno dei capi più versatili e amati da tutti, donne e uomini. La giacca classica con il revers non è solo un capo formale, ma si trasforma in capospalla che ci protegge dal freddo. Il velluto a costine è pur sempre cotone, ma un filato più caldo che già solo a guardarlo ci trasmette calore. Vari sono i modelli tra cui scegliere, costina sottile che dà una leggera trama, costine strette o costine larghe classiche.

Chic e alla moda con questo capo indispensabile per donna e uomo

La giacca a coste è la soluzione perfetta quando il tempo è ballerino e non sappiamo cosa indossare. Possiamo abbinarla a dei semplici jeans per un effetto più casual o con pantaloni sartoriali per uno più elegante. Ma la giacca a coste diventa anche un capo per i più giovani da sfoggiare con le sneakers bianche. È uno dei capi della stagione da acquistare o da recuperare sul fondo dell’armadio dei genitori. Chiunque ha avuto almeno una volta una giacca a coste che possiamo riutilizzare quest’anno. Per quanto riguarda i colori, c’è l’imbarazzo della scelta in questo 2022. Possiamo optare per un ghiaccio o un panna, colori classici da abbinare praticamente con tutto. Oppure osare con le sfumature più di tendenza come il ruggine, il verde bosco o il grigio antracite. Se invece non vogliamo sbagliare e scegliere un colore che sia anche più elegante, il blu è quello più adatto.

Non sarà difficile sentirsi chic e alla moda con questo capo indispensabile anche grazie alla sua comoda vestibilità. Sfruttando queste giacche a costine come capospalla possiamo scegliere modelli meno attillati da indossare su un bel maglioncino. Anzi, i più giovani possono anche osare con una taglia in più e trasformarle in capi oversize. Ma questo modello di giacca è perfetto anche a 50 anni, sia per donne che per uomini.

Lettura consigliata

Come sembrare più chic anche a 50 anni con questi 5 capi che abbinati così sembrano costosi e di lusso