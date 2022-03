Quando si tratta di scegliere come vestirsi o quali capi comprare è importante trovare ciò che più ci si addice. Non si tratta solo di stile, ma anche di valorizzare alcune parti del corpo e magari nascondere qualche difetto. Ad esempio, una maglietta o una camicia con un motivo specifico potrebbero riuscire a snellire la figura. Se invece abbiamo un seno cadente o non particolarmente pieno, possiamo dissimularlo, se lo desideriamo. Teniamo infatti a mente che ogni corpo è diverso e non c’è niente di male nelle nostre forme.

Partiamo dalle basi

Ci sono tanti motivi per cui il seno può pendere verso il basso, a volte dando l’impressione di essere “vuoto”. Può trattarsi di genetica oppure di un radicale dimagrimento, l’età che avanza o anche dopo una gravidanza. Quale che sia il motivo, non dobbiamo per forza ricorrere alla chirurgia estetica se desideriamo “ravvivare” un po’ il décolleté. Le donne sanno che il reggiseno è l’elemento più importante per fornire il giusto supporto. Questo è particolarmente vero nel caso di un seno a pera. Forse però spesso si ignora l’importanza del giusto reggiseno. Infatti, proprio perché ognuna ha delle caratteristiche diverse, a ciascuna si addice un reggiseno specifico.

In questo caso, il reggiseno da scegliere dovrebbe essere push up, a coppa o a triangolo. Dovrebbe avvolgere completamente il seno per evitare che sporga su qualsiasi lato. Soprattutto però deve essere delle dimensioni giuste. Prendiamoci quindi del tempo nel camerino o affidiamoci a quelle aziende che si specializzano nella creazione di reggiseni su misura. Potremmo rimanere sorprese da quanto questo piccolo gesto possa fare una grande differenza, non solo dal punto di vista estetico ma anche per quanto riguarda la comodità.

Per un décolleté pieno e affascinante anche dopo i 40 basterà provare questa camicia e questo reggiseno

Adesso che abbiamo scoperto le basi, possiamo passare alla copertura. A ognuno spetta la scelta di quanto décolleté mostrare, però potrebbe esserci un look passepartout che permette di valorizzare il seno senza mostrarlo eccessivamente.

Innanzitutto, meglio scegliere una camicia che riesce ad avvolgere le forme con più delicatezza ed eleganza. Per quanto riguarda le sue caratteristiche, invece, uno dei fattori più importanti è sceglierne una con la vita stretta. Non importa se non abbiamo un vitino da vespa, questo aiuterà a creare la curva del fisico a clessidra. Possiamo quindi optare per una camicia sagomata, oppure per una con dei nastrini a fungere da corsetto.

Poi noi sceglieremo quanti bottoni della camicia chiudere, a meno che non optiamo per un tipo di camicia che sembra fatto unicamente per valorizzare il seno. Si tratta di un capo con del tessuto elastico in vita e con la parte superiore a sbuffo che ricade leggera sulle spalle. Questo ricorda vagamente le camicie che si utilizzavano in altre epoche con i corsetti, per un décolleté pieno e affascinante.