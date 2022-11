Cosa mettere sopra un vestito lungo elegante per farlo sembrare casual

Quanti vestiti lunghi abbiamo noi donne nell’armadio? Troppi! E quanti di questi riusciamo a sfruttare al massimo? Davvero pochi. Questo perché pensiamo sempre che un vestito lungo sia adatto esclusivamente ad una situazione elegante. In realtà, potremmo sfruttarlo anche per le uscite di tutti i giorni. Ci basta sapere cosa mettere sopra, per adeguarlo allo stile che abbiamo scelto. Alcune regole valgono anche per utilizzare un vestito lungo estivo in inverno.

Cosa mettere sopra un vestito lungo elegante in inverno

Oggi come oggi, i vestiti lunghi si prestano a look sia da giorno che da sera. La differenza la fanno gli accessori che scegliamo. Se il nostro obiettivo è rendere il nostro vestito lungo più casual, possiamo mettergli sopra un maglioncino di cotone o di lana (a seconda della stagione e delle temperature), oppure un maxi blazer, che potremo eventualmente stringere in vita con una cintura. Mettiamo da parte tacchi a spillo e decolleté e optiamo per un bel paio di stivali o di sneakers. Se scegliamo questo look, i capelli dovranno essere rigorosamente sciolti e dovremo associare una borsa da giorno capiente (magari in tinta con gli stivali). Se il freddo avanza, possiamo completare il nostro look con un maxi cappotto.

Come rendere casual un vestito elegante

Se ancora non siamo convinte su cosa mettere sopra il nostro vestito lungo elegante, possiamo optare per un semplice cardigan oversize (anche questo possiamo fissarlo con una cintura). Smorzerà subito i toni troppo eleganti del nostro vestito e darà un tocco casual a tutto il look. Eventualmente, se le temperature lo permettono, possiamo indossare anche un giubbotto di pelle in stile biker, da abbinare a un bel paio di anfibi “cattivi”. Lo stile che otterremo sarà trasgressivo e ribelle e si presta bene ad essere accompagnato da un trucco “rock”, con rossetti dai toni sgargianti.

Se il vestito lungo invece è caratterizzato da pizzi bianchi e merletti, l’associazione migliore è il giubbotto di jeans. Con questo semplice dettaglio, il look diventerà simile a quelli sfoggiati sulle passerelle: di classe ma fruibile tutti i giorni. Non dimentichiamo poi il potere “sdrammatizzante” del cappello. Questa scelta si rivela azzeccata soprattutto per i vestiti in stile boho. Il resto lo farà il trucco: un trucco dai toni neutri renderà subito tutto il look più leggero e portabile.

Come e quando sfruttare un foulard

Se ci abbiamo ripensato e vogliamo mantenere l’effetto chic – elegante del nostro vestito lungo, possiamo metterci sopra un blazer dai colori tenui. In questo caso, andrà bene realizzare un’acconciatura raccolta semplice e casalinga, dall’effetto sofisticato. In alternativa al blazer, andrà bene anche un copri spalle di cotone, magari usando un semplice foulard. Esistono svariati modi in cui usare un foulard su un vestito elegante.

Possiamo annodarlo semplicemente al collo, per un look molto formale, usarlo come stola per coprire spalle e scollatura, oppure, se l’evento dovesse rivelarsi più casual del previsto, possiamo trasformare il nostro foulard in una cintura da legare in vita. Per non sbagliare, sarà meglio scegliere stoffe e tessuti di qualità. Con quelli, andremo sul sicuro in tutte le occasioni. Ora sappiamo cosa mettere su un vestito lungo elegante praticamente in ogni occasione. Non ci resta che dare sfogo alla nostra fantasia.