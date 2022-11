Le 5 destinazioni nel Mondo dove non fa mai freddo

Estate e inverno. Due stagioni opposte e amatissime. C’è chi ama di più il caldo e c’è chi invece preferisce il freddo. Nel Mondo ci sono alcune destinazioni dove però il freddo non arriva. E così si trasformano in mete perfette per coloro che cercano l’estate e il caldo tutto l’anno.

Non sono luoghi vicini, questo va sottolineato. Ma allo stesso tempo sono dei posti assolutamente incantevoli. Destinazioni ricche di cultura e tradizioni lontane dalle nostre, ma tutte da scoprire. Luoghi che si rendono perfetti per le vacanze invernali.

E quindi se nel Belpaese le giornate si accorciano, il buio arriva prima e il freddo punge la mattina e la sera. In altre parti del Mondo questo non accade, perché il sole è lì a scaldare la terra.

Mauritius e Saint Lucia

Partiamo da una meravigliosa nazione insulare dell’Africa che si trova nell’Oceano Indiano e parliamo della Repubblica di Mauritius. Un luogo dal clima tropicale perfetto per chi non ama le temperature estreme: infatti raramente diventa più caldo di 31°C o va sotto i 17°C. L’inverno si presenta quindi caldo e secco e va da maggio a novembre, mentre l’estate è calda ma umida. Da non sottovalutare il periodo cicloni che va da novembre ad aprile.

Fa ancora parte del Commonwealth britannico ed è un’isola caraibica: Saint Lucia. Anche qui le temperature sono calde durante tutti i 12 mesi dell’anno e vi sono mesi invernali che sono leggermente più freschi dell’estate, ma dall’altro lato sono più secchi.

Le 5 destinazioni nel Mondo dove il freddo non esiste

Le altre tre mete invece sono: Bahia, L’Avana e Whitsunday Islands. La prima si trova in Brasile e ovviamente è caldo tutto l’anno. Nelle zone di balneazione non dobbiamo stupirci se, nonostante sia inverno, si possano passare delle splendide giornate al mare.

Poi abbiamo L’Avana che però, durante i mesi intensi estivi, vede un caldo veramente opprimente. E quindi conviene visitarla nei mesi invernali quando il caldo è moderato. Ad esempio, nel primo mese dell’anno, le temperature medie vanno tra i 18,6°C e i 25,8°C.

E per finire abbiamo le Isole Whitsunday, un arcipelago tropicale che si trova al largo della costa del Queensland, Australia. Qui, quando è inverno, raramente si scende sotto i 22°C, motivo per cui spesso c’è chi fa il bagno. Essendo un luogo molto lontano è importante essere preparati al meglio quando si affronta un viaggio in Australia.

Ecco allora le 5 destinazioni nel Mondo dove non fa mai freddo e dove possiamo rifugiarci nei mesi invernali. Se amiamo però il freddo, l’inverno e lo scii non possiamo allora perderci queste località italiane, svizzere e nel Mondo con delle piste stupende.