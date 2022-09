I mesi di settembre e ottobre sono probabilmente i più complicati per quanto riguarda la scelta dell’outfit. Il caldo non ci ha ancora lasciato e spesso le temperature variano notevolmente tra un giorno e l’altro. Un bel rebus quando dobbiamo decidere cosa metterci. Quello che è sicuro, però, è che non è ancora il momento di mettere via i nostri amati capi leggeri. E oggi scopriremo come indossare e abbinare il vestito lungo estivo anche in questo periodo. Il tutto senza rinunciare all’eleganza e senza farsi sorprendere nelle giornate più fresche.

Abbiniamo l’abito lungo colorato al giacchetto di pelle

Il giacchetto di pelle, il famoso “chiodo”, è uno dei capispalla simbolo dell’autunno. A maggior ragione in questa stagione in cui accessori e scarpe in stile biker sono destinati a spopolare. E allora perché non abbinarlo ai vestiti lunghi più colorati per creare un irresistibile stile rock? Scegliamo l’abito lungo, indossiamo il chiodo nero per “smorzare” l’outfit e completiamo il tutto con un paio di sneakers vintage. Oppure con un paio di stivali, rigorosamente in pelle o ecopelle.

L’accoppiata vestito e cardigan è perfetta per le donne più eleganti

Abbiamo un vestito lungo di cui siamo innamorate e non siamo pronte psicologicamente a metterlo in armadio? Nessun problema. Possiamo portarlo ancora a lungo, temperature permettendo. Se il vestito è molto colorato o addirittura a fiori l’abbinamento migliore è quello con il cardigan, altro capo top dell’autunno. A patto che il maglioncino sia in tonalità pastello e rigorosamente oversize. Mettiamoli insieme e avremo creato il look perfetto per mixare comfort e classe. Ai piedi un paio di stivali con tacco basso e il gioco è fatto.

Come indossare e abbinare il vestito lungo estivo anche in autunno e inverno

Vogliamo attirare gli sguardi d’invidia e di ammirazione durante un aperitivo o una cena? Allora non ci resta che abbinare al vestito lungo una giacca. Due le opzioni a disposizione. Per le occasioni meno formali possiamo puntare sul blazer in denim, sbarazzino e vintage al tempo stesso. Per quelle più eleganti l’accoppiata perfetta è quella formata da vestito più giacca in tessuto.

Se abbiamo optato per questa seconda strada sarà fondamentale scegliere la scarpa e gli accessori giusti. Con il vestito lungo indossiamo degli stivaletti ad altezza caviglia. Con quelli più corti o ad altezza ginocchia scegliamo stivali alti e con tacco. Completiamo il tutto con una pochette in vernice lucida o una microbag con logo ben in vista.

