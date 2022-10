Come realizzare un’acconciatura raccolta semplice a casa

Matrimonio o occasione speciale in vista? Ci serve un’acconciatura raccolta. Non occorre per forza spendere soldi dal parrucchiere per realizzarla. Possiamo farla anche a casa, seguendo alcune semplici mosse. Il risultato sarà semplice, ma di grande impatto.

Ci basterà seguire pochi semplici passaggi per ottenere un effetto “wow”, anche senza ricorrere alle mani esperte di un professionista. Ma prima, diamo un’occhiata alle tendenze del momento

Acconciatura raccolta alta

Una delle acconciature raccolte più in voga negli ultimi tempi è la cosiddetta “barbie ponytail”. È una semplice coda di cavallo, con i capelli ben tirati e appiattiti, dall’effetto lifting, con la parte finale dei capelli piegata verso l’alto. Perfetta per le occasioni più frivole e leggere.

Sempre a proposito di coda, possiamo realizzarne una mossa lasciando uscire sulla fronte due bei ciuffetti di capelli che ci incornicino il viso. Uno stile minimal ma sempre molto elegante, da sfoggiare davanti a un cocktail o a un primo appuntamento.

Acconciatura raccolta per capelli medi

Le trecce sono da sempre un grande evergreen, quando si parla di acconciature. Fare diverse treccine sparse su tutta la capigliatura conferirà al nostro look uno stile giovanile e con personalità. L’alternativa sono le ciocche frontali di capelli, legate a intervalli regolari con degli elastici trasparenti. L’effetto ondulato darà un tocco chic a tutto il nostro look.

Come realizzare un’acconciatura raccolta semplice ed elegante

Sono tante le cose che possiamo fare a casa, senza l’aiuto di professionisti. Se possiamo stringere i jeans alla caviglia senza ago e filo, possiamo anche realizzare un’acconciatura raccolta classica. Per farlo, ci basterà seguire pochi e semplici step.

Per prima cosa, prendiamo due ciocche di capelli ai lati della nuca e arrotoliamole su loro stesse, portandole sul retro, dove le fermeremo con un elastico. Accorpiamo i capelli che fuoriescono dall’elastico con i restanti capelli sciolti, raccogliamoli in due ciocche e realizziamo due trecce, che andremo a fermare con due elastici.

Adesso dovremo far passare quella di destra, all’interno della ciocca arrotolata di sinistra e quella di sinistra nella ciocca di destra. Dovremo ripetere questo procedimento fino a che non rimarranno fuori solo i ciuffi finali delle nostre trecce, che andremo a fissare con delle forcine sotto il nostro raccolto.

Per completare l’acconciatura, possiamo tirare fuori le ciocche frontali, che abbiamo visto essere di moda. In pochi minuti i nostri capelli sono pronti per l’evento speciale tanto atteso.

Non ci resta che cimentarci nell’impresa, magari dopo aver fatto un bel peeling chimico a casa con i prodotti giusti.