Dopo tanto soffrire e dopo un recupero di forza relativa rispetto al Ftse Mib molto importante, per Banca MPS potrebbe essere alle porte un forte rialzo. Abbiamo, quindi, individuato i livelli che potrebbero agire da termometro per misurare le condizioni di forza/debolezza del titolo.

I motivi per comprare o per vendere le azioni di questo titolo bancario

Tra i punti di forza di Banca MPS ci sono sicuramente i margini generati dalla società, tra i più elevati della Borsa valori, e l’attività dell’azienda che è particolarmente redditizia.

La società, poi, presenta multipli degli utili molto interessanti. Tanto che il 98% delle società quotata a Piazza Affari ha un rapporto prezzo su utili superiore a quello della banca senese. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Anche gli analisti sono molto positivi sul titolo. Nell’ultimo anno, infatti, hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Inoltre, sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

È del tutto naturale, quindi, che negli ultimi quattro mesi, gli analisti abbiano ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio di Banca MPS. Tuttavia, nonostante il rialzo, il potenziale di apprezzamento del titolo appare limitato, dato il divario con il prezzo obiettivo medio degli analisti. Allo stato attuale, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sopravvalutazione di circa il 5%.

Va, però, notato che i prezzi obiettivo degli analisti differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Per Banca MPS potrebbe essere alle porte un forte rialzo: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 20 giugno a quota 2,329 €, in rialzo dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

La prima cosa che balza all’occhio guardando il grafico di questo titolo è il recupero incredibile di forza relativa rispetto al Ftse Mib registrato nel corso degli ultimi mesi. Per il resto la tendenza in corso è rialzista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Da questo punto di vista potrebbe essere molto importante superare la resistenza in area 2,3975 €. Potrebbe essere, infatti, la conferma che le quotazioni di Banca MPS sono finalmente ripartite al rialzo. In teoria il rialzo potrebbe proseguire fino al punto di inversione in area 3,5170 € (potenziale rialzo di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali) dove potrebbe essere molto elevata la probabilità di assistere a un’inversione ribassista.

Una chiusura giornaliera inferiore a 2,2865 €, invece, potrebbe annullare la tendenza rialzista in corso.

