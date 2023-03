La lista dei migliori caffè presenti negli scaffali dei supermercati e la classifica dei più costosi al Mondo

Dopo aver testato 38 tipi di caffè, il sito Altroconsumo ha stilato la lista dei migliori caffè presenti negli scaffali dei supermercati. Esiste anche una classifica riguardante i più costosi in circolazione. Ecco chi è il vincitore

18 miscele di caffè Arabica e 20 miscele varie per stabilire il miglior caffè che possiamo trovare nei supermercati. A prevalere tra le miscele varie è stato Lavazza Qualità Oro il cui prezzo si aggira sui 3 euro per le confezioni da 250 grammi. Al secondo posto troviamo Conad Qualità Classica a un prezzo di poco superiore ai 2 euro mentre al terzo posto troviamo Splendid Classico che costa meno di 3 euro. La classifica ha un anno di vita e questi prezzi dovrebbero essere rivisti al rialzo tenendo conto dell’inflazione galoppante degli ultimi 12 mesi. Sorprende la presenza del caffè Conad qualità Classica tra i 2 marchi più conosciuti. I prodotti Conad stanno riscuotendo grande successo, hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e ci aiutano a limitare l’impatto della spesa settimanale durante i periodi di crisi.

Per quanto riguarda la miscela Arabica il primo posto è occupato dal caffè Kimbo il cui prezzo si aggira sui 4 euro. Al secondo posto Altromercato con un prezzo inferiore ai 4 euro mentre al terzo posto troviamo Splendid Aroma Oro che non arriva a 4 euro. Anche qui abbiamo una sorpresa rappresentata da Altromercato che incentiva la produzione di caffè biologico. È necessario dire che attualmente la qualità del caffè verde biologico è considerata più elevata di quella del caffè convenzionale.

Caffè dal Mondo

Il miglior caffè del supermercato e il caffè più costoso del Mondo a confronto. Perché? La qualità dei prodotti nella grande distribuzione è cresciuta parecchio e nei periodi di crisi è utile avere più alternative. Ma c’è di più. Mentre un tempo i caffè più costosi venivano semplicemente da piantagioni del Sudamerica o dell’Africa e questo bastava, ora non è più così. Le miscele preziose sono quelle che vengono sottoposte a trattamenti animali. Significa che le bacche di provenienza vengono ingoiate, digerite, ed espulse dagli animali in maniera naturale prima di venire rinchiuse nelle confezioni. Il caffè digerito dagli elefanti e dai zibetti costa una vera fortuna.

Siamo sicuri di volerlo bere? Se la risposta è positiva proviamo il Black Ivory, prezzo 1.600 euro al chilogrammo. È il caffè più caro del Mondo, viene dalla Thailandia ed è ottenuto dalle bacche digerite dagli elefanti. La polvere che si ottiene non ha la tipica acidità del chicco che è andata perduta. Ogni elefante deve ingerire 33 chilogrammi di bacche per poter ottenere un chilo di Black Ivory.

La lista dei migliori caffè presenti negli scaffali dei supermercati e le miscele esotiche

Al secondo posto in questa speciale classifica troviamo il Kopi Luwak che costa 800 euro al chilogrammo. Arriva da Sumatra e Giava e ne viene prodotto appena 230 chili in un anno. Le bacche vengono digerite dallo zibetto che per questo viene sfruttato. Quest’attività frutta una fortuna, una tazzina costa 15 euro, perciò gli animali in questione rischiano di morire a causa dello sfruttamento. I maltrattamenti non stanno passando inosservati.

Da Panama arriva Esmeralga Gesha che costa 350 euro al chilogrammo. Una tazzina viene venduta a 24 dollari all’Eleven Madison Park ristorante 3 stelle Michelin di New York. Queste miscele non saranno famose e conosciute come il caffè italiano ma hanno un’altissima qualità. Eppure il caffè più venduto in Europa continua a essere quello Lavazza. E anche chi potrebbe permettersi una miscela speciale, lo sceglie per consumarlo giornalmente. Il caffè italiano che troviamo nei supermercati regge il confronto con le miscele più preziose. È il potere del Made in Italy.