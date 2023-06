Pochi conoscono questa soluzione che paga per te il mutuo della casa se perdi il lavoro

Se hai un mutuo e temi di perdere il lavoro, non devi preoccuparti. Adesso c’è una soluzione che paga il mutuo al posto tuo in caso di perdita del lavoro. Eppure questa soluzione la conoscono in pochi.

Se hai un mutuo e vuoi proteggerti dal rischio di perdere il lavoro, esiste una soluzione che può farti dormire sonni tranquilli: l’assicurazione che paga il mutuo in caso di licenziamento o disoccupazione. Si tratta di una polizza che garantisce il pagamento delle rate del mutuo per un periodo determinato, se dovessi rimanere senza reddito per eventi imprevisti. In questo articolo ti spieghiamo come funziona, cosa copre e chi può sottoscriverla.

Cos’è e a cosa serve l’assicurazione contro i rischi

L’assicurazione contro i rischi è una forma di protezione che ti permette di ricevere un indennizzo o una prestazione in caso si verifichino eventi avversi che possono compromettere la tua situazione economica o personale.

Ad esempio, puoi assicurarti contro il furto, l’incendio, il danneggiamento, la malattia, l’infortunio, la morte, ecc. L’assicurazione contro i rischi si basa sul principio della mutualità, cioè sul fatto che i premi versati dai singoli assicurati vengono messi in un fondo comune da cui vengono erogati i risarcimenti a chi subisce il danno.

Pochi conoscono questa soluzione e può pagare il mutuo in caso di perdita di lavoro

L’assicurazione mutuo in caso di perdita di lavoro è una polizza specifica che ti tutela se dovessi rimanere senza impiego. Scatta in caso di licenziamento o disoccupazione involontaria.

In pratica, se perdi il lavoro, l’assicurazione si fa carico del pagamento delle rate del mutuo per un periodo stabilito dalla polizza, che può variare da 6 a 24 mesi. In questo modo, puoi avere più tempo per cercare una nuova occupazione senza doverti preoccupare del debito con la banca.

Cosa copre e chi può sottoscrivere l’assicurazione mutuo in caso di perdita di lavoro

In pochi conoscono questa soluzione che può rivelarsi molto utile. Attenzione, però, l’assicurazione mutuo in caso di perdita di lavoro copre solo le rate del mutuo. La polizza non copre le spese accessorie come le imposte, le tasse, le assicurazioni obbligatorie, ecc. Inoltre, non copre tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, ma solo quelli involontari, come il licenziamento per giusta causa o per motivi economici.

Non sono invece coperti i casi di dimissioni volontarie, pensionamento anticipato, accordi bonari con il datore di lavoro, ecc. In alcuni casi può coprire parzialmente in caso di riduzione del reddito da lavoro.

Chi può sottoscrivere questa polizza

Per poter sottoscrivere l’assicurazione mutuo in caso di perdita di lavoro devi essere un lavoratore dipendente con una età compresa tra 18 e 65 anni. Inoltre devi avere un contratto a tempo indeterminato o determinato (purché la scadenza sia successiva alla durata della polizza). Devi inoltre avere un’anzianità lavorativa minima in genere di 12 mesi e non essere a conoscenza di eventuali procedure di licenziamento in corso.

L’aumento dei tassi di interesse ha fatto lievitare i costi del mutuo. In caso di perdita temporanea del posto di lavoro non riuscire a pagare una rata è un rischio concreto. Ci sono alcuni validi motivi che possono fare richiedere la sospensione del pagamento del mutuo. Mentre contro il caro mutuo si possono adottare alcune soluzioni pratiche.