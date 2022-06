Venere transita nel segno del Toro fino al 23 giugno. Che cosa significa? Venere in Toro rappresenta l’amore fisico, quello che si nutre di abbracci e di carezze. Ci spingerà alla ricerca del piacere in tutte le sue forme e ad apprezzare profumi, colori, sensazioni tattili e acustiche. Ma ci inviterà anche a consolidare gli affetti importanti, quelli che durano una vita. Sarà un momento di pacatezza, di lentezza, di desiderio di assaporare ogni più piccolo piacere della vita insieme alle persone che amiamo. Per le coppie stabili è un momento di grande armonia, di tenere e complici affettuosità e di effusioni che ricordano il tempo del liceo. Per i single è l’occasione per incontrare la persona che li farà sognare. Alcuni segni brilleranno di fortuna in amore.

Un segno rude e un po’ scontroso

Questo transito è favorevole per il Capricorno, un segno di terra, che sentirà il bisogno di costruire qualcosa di stabile che duri nel tempo. Parlare d’amore e cedere al romanticismo per il Capricorno è sempre un po’ difficile. Dall’alto delle sue rocce fa sempre fatica ad esprimere i suoi sentimenti anche se sono forti e profondi. Solo chi gli vive accanto sa leggere la tenerezza dietro gli atteggiamenti rudi e un po’ scontrosi. È un segno capace di sentimenti profondi e autentici, ma li esprime solo raramente e solo quando il rapporto è di lunga durata e tutte le barriere sono state abbattute. In questo mese, con la complicità di Venere, un’amicizia può trasformarsi in amore e qualcuno potrebbe convolare a nozze. Nel lavoro la situazione non è così rosea. Non tutte le opportunità sono favorevoli come sembrano e bisognerà sceglierle con attenzione per non rimanere con il portafoglio vuoto.

Brilleranno di fortuna in amore questi segni zodiacali con la magica Venere in Toro fino al 23 giugno e avranno interessanti opportunità

Il transito di Venere è molto rassicurante per il segno dei Pesci che vive un momento di grande affettuosità e di apertura verso gli altri. È un segno romantico, lo sappiamo bene, che ama le coccole e i sentimenti delicati. Venere accentua il suo romanticismo innato e lo rende particolarmente sensibile nei confronti del partner. Forse è il momento dell’arrivo di una cicogna per le coppie stabili. Per i single incontri interessanti e molteplici da vivere alla giornata o da trasformare in amore perenne. Meno interessante il fronte lavorativo.

I rapporti con il capo e con i colleghi vanno a gonfie vele ma alcuni lavori di routine risultano noiosi e inaffrontabili. Le finanze non deludono ma bisogna fare attenzione a non spendere tutto con le solite manine bucate. È inutile guadagnare tanto se si rimane sempre al verde. I tempi critici richiedono maggiore oculatezza nelle spese e anche un piccolo risparmio che dà sicurezza nella vita.

