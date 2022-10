Cosa mettere al posto del burro e delle uova nella torta al cioccolato fondente

Portare in tavola il cioccolato fondente potrebbe essere una scelta molto interessante. Chi è a dieta potrebbe essere contento di sapere che il cioccolato fondente è stato oggetto di recenti ricerche da parte di studi autorevoli. Questi avrebbero sentenziato quanto, in particolare, la varietà nera extra fondente con percentuale di cacao all’80% potrebbe essere utile a chi cerca di perdere peso.

Nello specifico, 40 g al giorno di cioccolato extra fondente, abbinati a un piano alimentare controllato, potrebbero aiutare la diminuzione ponderale.

Il cioccolato fondente potrebbe, inoltre, avere la proprietà di favorire la riduzione dei livelli di colesterolo LDL nel sangue. Diminuirebbe anche l’assorbimento del glucosio e farebbe bene all’umore.

Chi non ha bisogno di mettersi a dieta potrebbe preparare una deliziosa torta al cioccolato fondente, da condividere con gli amici. E appropriarsi dei benefici ora descritti.

Certo, però, a volte in cucina siamo presi un po’ alla sprovvista. Magari perché il frigo è vuoto e ci mancano alcuni ingredienti. Oppure siamo loro intolleranti. Questo può essere il caso del burro e delle uova, che sembrano fondamentali quando si prepara una torta, anche qualsiasi. In realtà, si possono sostituire con altri alimenti.

Cosa mettere al posto del burro e delle uova nell’impasto del dolce

Abbiamo scelto di preparare una deliziosa torta al cioccolato fondente ma non abbiamo o non vogliamo usare il burro e le uova. In questo caso, possiamo sostituire entrambi con lo yogurt. Questa è una scelta perfetta e molto indovinata, che si completa con l’acquisto di una varietà naturale di yogurt bianco. In questo modo, il gusto dello yogurt non inciderà sul risultato finale.

In alternativa il burro può essere sostituito dall’olio di semi, la cui nota discreta non interferisce e non si percepisce nella ricetta.

Per quanto riguarda le uova, se la scelta dello yogurt non soddisfa, si può pensare al latte oppure alla banana. Il suo sapore, in particolare, si sposa molto bene con quello del cioccolato fondente. Utilizzarla nell’impasto potrebbe quindi dare origine a qualcosa di diverso e molto buono.

Ecco cosa mettere al posto del burro e delle uova nella nostra torta al cioccolato fondente. Certo, però, le sostituzioni devono essere precise. E regolate nelle giuste quantità.

Le quantità corrette

Abbiamo capito quali ingredienti possono sostituire uova e burro nel contesto della preparazione di una torta al cioccolato fondente. Ma quali sono le quantità esatte?

Per quanto riguarda il burro, dobbiamo basarci su alcune indicazioni. Ossia tenere contro che 100 g di burro andranno sostituiti con 125 g di yogurt. Oppure con 80 ml di olio di semi.

Per le uova, invece, considereremo la sostituzione di 1 uovo con 70 g di yogurt oppure con 2 cucchiai di latte o con mezza banana.