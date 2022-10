Come creare una perfetta zucca di Halloween con questi semplici accorgimenti

Halloween è una festività molto sentita nel Mondo anglosassone. Infatti spesso si vede celebrare questa festività nelle pellicole americane. Si tratta inoltre di una tradizione che negli USA è stata importata dall’Irlanda. Le sue origini si rintracciano risalendo a dei riti pagani eseguiti sulla collina di Tara in onore del Capodanno celtico. Tutto questo repertorio di folklore però si è poi arricchito ulteriormente grazie a delle leggende locali. La più famosa è sicuramente quella di Jack O Lantern che ha portato a uno dei simboli più amati di questa ricorrenza, ovvero la zucca.

Inizialmente la leggenda parlava di una rapa, ortaggio molto comune durante questo periodo invernale. Il passaggio alla zucca avvenne a causa degli immigrati irlandesi negli Stati Uniti che per creare delle lanterne usarono questo ortaggio di stagione, molto comune sul suolo americano. Al giorno d’oggi è possibile trovare questa decorazione anche nelle case degli italiani dato che si tratta di un’attività divertente e perfetta da fare con i bambini. Per questo oggi spieghiamo come creare una perfetta zucca di Halloween con dei trucchi per non sporcare tutta la cucina.

Le prime cose di cui tenere conto

Prima di tutto è necessario effettuare la scelta giusta della materia prima. Consigliamo di prediligere delle zucche più piccoline in modo da agevolare il lavoro. Tagliare la base dell’esemplare scelto in modo da poter utilizzare il picciolo per manovrare la zucca. Suggeriamo di compiere questa operazione capovolgendo la zucca e appoggiandola sulle gambe in modo di riuscire a inciderla comodamente da seduti. Una volta fatto, togliere la calotta ricavata e rimuovere la polpa con un cucchiaio. La maggior parte può essere tolta con l’ausilio di un cucchiaio, ma le parti più fini possono essere estratte con l’utilizzo delle fruste elettriche. Basta infatti azionarle nella parte vuota di questa verdura per catturare tutti filamenti e i semi residui. Una volta pulita, si può passare al design della superficie esterna.

Come creare una perfetta zucca di Halloween nella maniera più semplice possibile

Per creare un’espressione spaventosa consigliamo di utilizzare un pennarello morbido che non sia indelebile in modo da poter correggere eventuali errori. Suggeriamo di utilizzarlo rosso per non rendere evidenti delle eventuali sbavature. Una volta scelta la forma desiderata incominciare a tagliare. Infine spargere della cannella al suo interno e poi inserire il lumino nella parte inferiore. In questo modo la zucca fungerà da profumatore naturale per la casa anche nei giorni successivi al 31 ottobre.