5 rimedi naturali contro la caduta dei capelli in donna e uomo oltre olio e uova

L’autunno è la stagione in cui i capelli cadono. È un fenomeno assolutamente normale e fisiologico che coinvolge sia gli uomini che le donne. La caduta dei capelli e il diradamento della chioma si accentua maggiormente nelle stagioni di transizione, come la primavera e, per l’appunto, l’autunno. Ecco perché in questo periodo, i parrucchieri propongono trattamenti con fanghi, maschere e lozioni da applicare per contrastare la caduta. Tuttavia, come accade per tinte e schiaritura della chioma, così come per risolvere il problema dei capelli secchi, sfibrati che sembrano paglia, esistono anche molti rimedi assolutamente naturali e, di conseguenza, poco costosi, che ci permettono di trattare questo problema molto comune.

Quali sono le cause che provocano la caduta dei capelli?

I fattori scatenanti sono vari e di vario genere. Potremmo così riassumerli:

esagerata esposizione al sole;

alimentazione povera di fibre e vitamine;

ereditarietà;

utilizzo di prodotti chimici aggressivi, come tinte, coloranti e decoloranti, e anche lacca, gel e fissativi;

stress sia fisico che emotivo;

fumo;

fattori ormonali: carenza di estrogeni per le donne, carenza di ormoni maschili negli uomini, disfunzione della tiroide e delle ghiandole endocrine;

stati anemici.

5 rimedi naturali contro la caduta dei capelli tramandati dalle nostre nonne

Tra i rimedi della nonna più noti per contrastare la caduta dei capelli, tutti ricorderemo gli impacchi a base di olio d’oliva e le maschere con il tuorlo d’uovo. Ma questi non sono gli unici sistemi da poter adottare. Oltre a rinvigorire la chioma, il succo d’arancia è anche utile per diminuire l’eccesso di grasso sulla cute e ridurre la forfora. Si usa diluito nell’acqua in fase di risciacquo dopo lo shampoo. È ottima anche la maschera a base di avocado. È sufficiente la polpa di un cucchiaio frullata, da applicare sui capelli umidi. Lasciare in posa 30 minuti, risciacquare e poi procedere con lo shampoo. Un altro prodotto molto efficace per fermare la caduta dei capelli è l’olio di cocco. Ne bastano poche gocce da massaggiare regolarmente sulla cute oppure da tenere in posa tutta la notte. In ogni caso, l’olio di cocco va poi lavato via.

Molto efficace è anche l’olio puro di semi di lino. Si usa come impacco rinforzante prima dello shampoo. Unito ad altri utili elementi, lo si trova anche sotto forma di cristalli liquidi. In questo caso, il prodotto è utile sia per rinforzare i capelli ma anche per renderli più morbidi e luminosi.

Concludiamo il nostro elenco dei 5 rimedi naturali contro la caduta dei capelli citando l’olio essenziale di limone. Lo si può usare per fare un massaggio sul cuoio capelluto la sera, prima di coricarsi, o un’ora prima dello shampoo. Questo rafforza il fusto dei capelli, favorisce la ricrescita e dà una mano a riattivare la circolazione.

Quali vitamine dovremmo assumere

Come già accennato, la caduta dei capelli va ricondotta anche ad un’alimentazione non corretta e priva di nutrienti importanti. Nella fattispecie, trattasi di carenza di vitamina B12 e di vitamina D. La prima si trova principalmente in carne, pesce, latte, fegato e uova. La seconda, invece, è presente nei pesci grassi, nel latte, nel burro e nello yogurt. Ed ancora, nel tuorlo uovo, nel fegato e nelle verdure verdi.