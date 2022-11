Mangiare bene, specialmente per uno sportivo è essenziale. Se si fa uno sport, ovviamente, ci sarà un sforzo fisico. Questo sforzo richiederà il consumo di energie e calorie. Questi sono elementi importanti che noi apprendiamo attraverso l’alimentazione. Se si andrà a digiuno ad un allenamento, possiamo stare certi che non avremo una resa come quando affrontiamo a pranzo un piatto bilanciato. Oggi siamo qui proprio per questo, per imparare insieme quali sarebbero i cibi consigliati prima di un’attività sportiva.

Quanto tempo prima bisogna mangiare prima di allenarsi?

Ci sono dei tempi che si dovrebbero rispettare. Immaginiamo di andare a fare palestra subito dopo aver mangiato. Sicuramente non andremo a digerire bene, ci rimarrà tutto sullo stomaco e anche fare gli esercizi ci verrà più difficoltoso. Nei giorni di allenamento sarebbe consigliabile mangiare almeno 3 ore prima per quanto riguarda il pasto completo. Possiamo concederci uno snack proteico circa mezz’ora prima di iniziare. Dopo aver finito bisognerebbe aspettare poco meno di un’ora prima di mangiare. Ricordiamoci inoltre di portare con noi sempre una borraccia con un po’ di acqua o bevande energizzanti, in modo da darci carica.

Cosa mangiare prima di fare workout e gli snack consigliati

Compresi gli orari per mangiare, possiamo passare a qualche idea menù da poter consumare prima di iniziare l’allenamento in palestra. Il pasto principale dovrà essere composto da cibi ricchi di fibre e altri alimenti che presentino carboidrati complessi. Preferibili quelli con indice glicemico medio. Ad esempio potremmo optare per alimenti come:

orzo;

segale;

farro;

riso;

pasta o pane integrali;

avena.

Colazione

Anche la colazione è uno dei pasti più importanti. Specialmente per chi si allena di mattina è essenziale saper fare la giusta colazione. In questo caso le idee possono essere diverse. Potremmo consumare un vasetto di yogurt oppure un bicchiere di latte e caffè. Accanto possiamo mettere delle fette biscottate integrali con un po’ di burro d’arachidi sopra. Ancora potremmo optare per dei pancake fatti in casa oppure, sempre da abbinare al latte, qualche pugno di cereali come fiocchi d’avena. Per chi soffre di intolleranza al lattosio andrà a consumare il latte che non gli darà particolari fastidi di mal di pancia o gonfiore addominale.

Spuntino pre workout

Di pomeriggio, prima di andare in palestra, sono davvero tante le proposte. La frutta fresca fa sempre bene, in quanto contiene zuccheri naturali e tanti altri benefici. Va bene anche se mangiata sottoforma di frullato. Adatto sarebbe consumare alcuni dessert proteici, in alternativa va bene yogurt magro oppure greco. Se preferiamo il salato va bene un piccolo toast con fesa di tacchino oppure bresaola. Consigliate sono anche le gallette di riso. Tutte queste sono delle linee generali, che cambieranno da persona a persona. All’inizio abbiamo detto che andrebbero consumati cibi ricchi di fibre. È vero, ma se soffriamo di gonfiore addominale allora le fibre dovranno essere ridotte. Ci sono una serie di alimenti che aiutano in questi casi. Tutti quelli che abbiamo elencato sono solo alcuni consigli su cosa mangiare prima di fare workout. Ricordiamoci anche di rispettare gli orari del sonno per caricarci di più.