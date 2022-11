Alcune strepitose idee di ricette light per il pranzo o cena con zucchine e altro

Quando a pranzo non sappiamo cosa mangiare, spesso ci abbuffiamo di schifezze. Mangiare bene e stilare un menù settimanale potrebbe aiutarci a non cadere in queste tentazioni. Tra l’altro esistono molte idee per cucinare anche in maniera salutare, senza troppi grassi. Proprio per questo oggi andremo a vedere alcune ricette light da poter riprodurre in famiglia oppure per un pranzo fuori casa.

Pasta con salmone e zucchine

Gli ingredienti che ci serviranno per fare questa ricetta sono:

300 g di pasta a scelta;

2 zucchine grandi;

150 g di salmone, preferibilmente affumicato;

1 spicchio di aglio;

b. di olio, sale e pepe.

Perché fanno bene zucchine e salmone?

Il pesce all’interno di una dieta fa molto bene. Questo perché è ricco di omega-3 e fosforo che vanno a migliorare anche la memoria. Il nostro organismo dovrebbe consumare pesce almeno 2 volte a settimana. È consigliabile non consumare sempre la stessa tipologia, in modo da poter variare e assimilare più nutrienti possibili. Stesso discorso vale per le zucchine, ricche di vitamine e sali minerali essenziali per la nostra crescita.

Alcune strepitose idee di ricette light per il pranzo o per una cena leggera ma gustosa

Una volta capita anche l’importanza di questi due ingredienti essenziali della nostra ricetta, passiamo alla preparazione. Come primo passaggio andiamo a cucinare il salmone. Prendiamo una padella antiaderente e mettiamo dentro l’aglio e un po’ di olio. Non appena si sarà dorato buttiamo giù il salmone tagliato a pezzettini. Lasciamo cucinare fino a quando non sarà ben morbido.

Nel frattempo possiamo passare alle zucchine. In un’altra pentola andiamo a cucinarle. Prima però le tagliamo a cubetti. Le saliamo e aggiungiamo anche una manciata di pepe nero. Non appena saranno morbide andiamo a metterle nel frullatore, con un po’ di olio e mezzo bicchierino di acqua e frulliamo. Questa crema potrebbe uscire ottima anche con il Bimby. La mettiamo da parte e passiamo alla cottura della pasta. Quando sarà pronta con uno scolino la mettiamo nella padella dove c’è il salmone. Mettiamo dentro anche la crema e mescoliamo. Se necessario aggiungiamo anche un po’ di acqua di cottura. Ed ecco qua che avremo fatto un primo piatto da far leccare i baffi.

Se invece non vogliamo la pasta e desideriamo mangiare solo un secondo, potremmo optare per un’ottima insalata.

Come fare l’insalata alla greca

Gli ingredienti che ci servono sono:

250 g di pollo, tagliato sottile;

200 g di pomodorini;

1 cetriolo;

10 olive;

b. cipolla rossa;

b. di sale, pepe, olio, origano.

Prima cuciniamo il pollo in padella con la cipolla. Una volta che sarà cotto possiamo metterlo in una ciotola a raffreddare. Adesso possiamo tagliare tutte le verdure. A metà i pomodorini e a rondelle i cetrioli. Li aggiungiamo nella ciotola e mescoliamo tutto. Adesso possiamo aggiungere l’olio, il pepe e il sale. Queste sono solo alcune strepitose idee di ricette light, che potrebbero essere un’ottima alternativa e soprattutto un piatto veloce per poi scappare a lavoro. A volte basta davvero poco per mangiare bene, bastano solo un po’ di idee per creare dei piatti unici e squisiti.