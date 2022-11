Nella nostra alimentazione, per far si che venga definita sana e bilanciata, deve avere tutta una serie di caratteristiche ben precise. La prima di tutti è il fatto che deve essere varia. Mangiare sempre le stesse cose non aiuta al nostro corpo a migliorare non solo esteticamente, ma anche a prevenire una serie di malattie. Questo perché grazie ad alcuni alimenti noi possiamo fare questo. È bene mangiare sempre cose diverse in modo da poter acquisire più nutrienti possibili. Inoltre è essenziale che ci sia il giusto apporto di verdure, carboidrati, vitamine e grassi. Oggi ci soffermeremo su un particolare ortaggio: il cavolo viola.

Le caratteristiche

È un alimento che presenta numerosi benefici per la nostra salute. Questo perché è ricco di antiossidanti, che allontanando i radicali liberi proteggono il corpo. È anche molto consigliato per i suoi valori nutrizionali veramente impeccabili, che fanno sì di renderlo un alimento molto consigliato anche da diversi nutrizionisti. Il brutto delle verdure, specialmente per i più piccoli, è che spesso non si ha voglia di cucinarle oppure non si trovano delle idee carine. In realtà è di vitale importanza inserire gli ortaggi all’interno della nostra alimentazione.

Come creare un piatto bilanciato con un alimento ricco di benefici per la salute

Proprio per questo, prendiamo il caso del cappuccio viola e vediamo come possiamo integrarlo all’interno dell’alimentazione. Abbiamo detto che alla base ci deve essere un’alimentazione bilanciata. Il nostro obiettivo quando andiamo a preparare una pietanza è mettere giusti tutti i valori nelle giuste percentuali.

Cosa prevede un piatto bilanciato?

Ci dovranno essere:

50% di verdure;

25% di proteine;

25% di carboidrati.

Facendo questa premessa, facciamo un esempio di piatto bilanciato utilizzando il cavolo viola. La parte dominante come vediamo sono le verdure, perché sono fonte di vitamine, sali minerali e molti antiossidanti come abbiamo già detto. Dunque il nostro piatto sarà composto da metà di cavolo viola. Adesso dobbiamo dividere l’altra metà di piatto tra proteine e carboidrati.

Cosa possiamo abbinare al cavolo viola

La percentuale di proteine sta a significare uova ma anche carni da allevamento. Si può scegliere anche del pesce azzurro come lo sgombro o le alici. Accanto al cavolo viola potremmo andare ad inserire, come fonte di proteine, un uovo strapazzato con l’aggiunta di un po’ di pepe nero. Per quanto riguarda i carboidrati invece possiamo scegliere qualche cereale. In alternativa possiamo anche preparare un po’ di pasta oppure sarebbe perfetto del riso in bianco. Importante è non dimenticarsi mai anche la fonte di grassi buoni.

Con quest’ultimi intendiamo anche semplicemente un filo d’olio a crudo sugli alimenti. È un toccasana per la nostra alimentazione. Dunque come possiamo notare potremmo creare tanti piatti buoni ma soprattutto, che è la cosa più importante, bilanciati. Quando vogliamo perdere peso oppure mantenerci in forma, dovremmo sempre chiedere consiglio alla nutrizionista e non seguire delle diete fai da te. Questo perché andremo a conoscere anche tutti i benefici che un alimento può avere e le combinazioni giuste per il nostro corpo. In questo caso abbiamo visto come creare un piatto bilanciato con il cappuccio viola, che presenta tantissime proprietà benefiche.