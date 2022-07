Siamo recentemente stati “bacchettati” da una rivista di alimentazione internazionale per le colazioni all’italiana. In modo particolare per quella povera che molti di noi fanno alla mattina prima di andare al lavoro. 1 caffè al volo e poco altro, per poi scendere al bar alle 9/9:30 e andare di cappuccino e brioche. Senza contare i tanti, alle volte, troppi caffè, che noi italiani beviamo e gustiamo quotidianamente. Adesso, magari non diciamo di mangiare uova e bacon, come gli inglesi, ma di unire al caffè magari 1 yogurt o qualche biscotto. Meglio ancora se dei cereali o, una fetta di crostata fatta in casa, o di torta di mele. Proprio parlando di colazione, ecco il suggerimento odierno della nostra Redazione.

Come prepararli al tè verde

Una delle bevande che dovremmo avere al nostro fianco in questo periodo sarebbe il tè verde. Ovviamente non quello in bottiglia, ma l’estratto o le classiche bustine per infusione. Tantissimi antiossidanti che la scienza riterrebbe alleati della nostra salute. Anche per preparare dei deliziosi muffin come quelli che vedremo oggi con questi ingredienti:

5 bustine di tè verde;

700 grammi di farina 00;

370 grammi di acqua calda;

70 grammi di amido di mais;

un pizzico di sale;

450 grammi di zucchero normale o di canna;

170 grammi di olio di cocco;

20 grammi di lievito per torte;

1 uovo;

1 cucchiaino di estratto di vaniglia.

Anche senza la tortiera speciale con le formine, possiamo utilizzare gli stampini in carta in vendita al supermercato o su internet. Otterremo dei muffin ottimi.

L’idea giusta a colazione con dei deliziosi muffin anche senza teglia

Innanzitutto, prepariamo il tè e lasciamo che si raffreddi.

Quindi, prendiamo una terrina nella quale versare farina, amido di mais, lievito e sale, cercando che questi 2 ultimi ingredienti non si tocchino tra loro.

A questo punto, uniamo il tè verde, l’olio di cocco, lo zucchero, l’estratto di vaniglia e mescoliamo il tutto per bene.

Uniamo l’uovo e mischiamolo con l’utilizzo di una frusta elettrica, oppure con la classica planetaria per qualche minuto.

Prendiamo gli stampini, meglio se 2 per ogni muffin, con un goccio di olio di base se usiamo quelli in plastica, con della farina per quelli in carta e versiamo l’impasto in ognuno.

Cuociamo in forno per un quarto d’ora a 180 gradi.

L’idea giusta a colazione con dei deliziosi muffin senza cioccolato, ma con tanta salute e senza rinunciare al piacere del gusto.

Lettura consigliata

Preparare il sugo al pomodoro per la pasta sembra semplice ma con questi trucchi diventerà perfetto