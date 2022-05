Cosa mangiare in estate per combattere il caldo eccessivo e sentirsi in forma, senza ingrassare né alla salute

In estate tutti vogliono mantenersi in forma, perché ci si scopre a causa del caldo e quindi saltano all’occhio tutti i difetti. Quindi, sì alla linea ma non si può trascurare l’alimentazione, finendo per avere ripercussioni sulla salute. Pertanto, è importante idratarsi adeguatamente ed assumere tutte le sostanze nutritive necessarie al proprio benessere. Questo perché la sudorazione e il caldo eccessivo provocano perdite di acqua e sali minerali, che vanno adeguatamente compensati. Diversamente, si potrebbero avere squilibri idroelettrolitici talvolta pericolosi, oltre alla produzione di radicali liberi, che potrebbe generare sofferenza cellulare.

Allora, come difendersi? Ebbene, verdura e frutta fresca sarebbero la risposta, in quanto ricche di acqua e sali minerali. Contengono inoltre fibre, vitamine e polifenoli, importanti per la loro azione antiossidante, antiradicali liberi e protettiva per l’organismo. In definitiva, occorrono almeno 5 porzioni di vegetali al giorno, preferibilmente colorati, perché conterrebbero più polifenoli e sostanze antiossidanti.

I colori da mettere a tavola in estate

È molto importante, in estate, avere una tavola variegata e ricca di colori. In particolare, al colore degli alimenti corrisponderebbero diversi tipi di polifenoli. Ne esistono circa di 8.000 tipi diversi, presenti in verdura e frutta rossa come: pomodori, anguria, fragole, ciliegie, rape rosse. Poi, vi sono quelli contenuti in frutta e verdura giallo-arancio, come: carote, albicocche, melone, peperoni, pesche. Ancora, ci sono polifenoli propri della frutta e verdura blu-violetto, come: prugne, melanzane, mirtilli, uva nera. Infine, si considerino anche quelli presenti nei vegetali bianchi, come cavolo e cipolla.

Poi, abbiamo i polifenoli contenuti nella verdura a foglia verde, come: carciofi, broccoli, sedano, bietole, ecc. Infine, anche il tè e l’olio extravergine di oliva ne contengono di importanti. Quindi, abbiamo chiarito cosa mangiare in estate per combattere il caldo eccessivo, reintegrando vitamine e sali minerali. Al riguardo, più colori ci saranno sulla nostra tavola, più tipi di polifenoli staremmo aggiungendo alla nostra alimentazione. Il tutto, con un enorme ritorno in termini di salute e benessere, ma anche di linea.

Non basta, però, integrare le perdite di minerali e fare la scorta di antiossidanti, in quanto occorrono anche energia e proteine. Quindi, per completare la lista e schematizzare, diremo che i piatti tipici da mettere a tavola sarebbero i seguenti:

frutta e verdura;

cereali, pane e pasta integrali;

noci e altra frutta secca;

olio di oliva;

pesce, nello specifico quello azzurro, ottima fonte di Omega 3 e acidi grassi polinsaturi;

minore consumo di carne, soprattutto rossa e di grassi animali.

Inoltre, sarebbe consigliabile moderare le quantità di cibo, consumando preferibilmente un piatto unico, che sia il primo o il secondo.

