Vuoi condire le pesche in modo originale e sfizioso? Preparale così, senza aggiungere limone e zucchero

Le pesche sono uno dei frutti più buoni dell’estate. Perfette da mangiare in ogni momento della giornata. Ma le hai mai preparate così? Non solo sciroppate, caramellate o condite con zucchero e limone. Scopri questa ricetta facile e veloce ma che stupirà i tuoi ospiti.

Dolce, succosa e profumata. Queste sono le caratteristiche principali della pesca, un frutto tra i più amati della stagione estiva. Un alimento meraviglioso dalla buccia vellutata o liscia e dalla polpa bianca o gialla. La pesca è ricca di acqua, pertanto perfetta da mangiare nelle giornate afose.

Il suo apporto calorico è molto limitato (circa 30 calorie ogni 100 g). Questa caratteristica, associata alla presenza delle fibre, permetterebbe di mantenere nella norma il peso corporeo.

Inoltre, la presenza della vitamina A agirebbe sulla salute della pelle e degli occhi. Mentre il potassio e il fluoro sarebbero utili rispettivamente, per la salute del cuore e per rafforzare denti e ossa.

Insomma, un frutto eccezionale che offre una serie di benefici utili alla salute del corpo.

Torta, dessert e gelato

Puoi mangiare le pesche in ogni momento della giornata e come più ti piace. Dopo un pasto o come spuntino. Ma la pesca è anche un frutto molto versatile e perfetto per preparare le classiche torte, le marmellate, i dessert, ecc. Non dimentichiamo le pesche sciroppate o caramellate. Che delizia!

Con questo frutto puoi anche preparare un gelato eccezionale senza panna e non serve neanche la gelatiera. Basta solo tagliare le pesche e le banane a tocchetti, lasciarle congelare in freezer e frullare il tutto. Aggiungi un pochino di latte vegetale e il gelato sarà pronto in 1 minuto.

Vuoi condire le pesche in modo originale e sfizioso? Ecco quale ingrediente usare per rendere super deliziose

Ma esiste anche un altro modo molto sfizioso per gustare questo frutto.

Hai mai assaggiato le pesche affogate nel vino? Una vera e propria delizia da mangiare dopo pranzo o cena. Una ricetta tipica del sud Italia, veloce e semplice da realizzare.

2 regole fondamentali: devi utilizzare il vino freddo e rigorosamente le percoche. Una varietà di pesca molto profumata, dolce e dalla polpa soda e compatta.

Quali ingredienti ti servono per questa ricetta

Vuoi condire le pesche in modo originale e sfizioso? Ecco cosa devi fare.

Lava accuratamente le pesche e tagliale a pezzetti. In una caraffa versa del vino e unisci la frutta. Ora lascia raffreddare per circa un’ora nel frigorifero.

Puoi decidere se lasciare la buccia del frutto o eliminarla.

Quale vino usare? La regola vuole che si usi il vino rosso, ma non è una condizione necessaria. Puoi optare anche per il vino bianco, quello frizzante o il prosecco. Decidi quello che preferisci.

Un ultimo consiglio. Se scegli il vino rosso unisci un po’ di cannella o chiodi di garofano. Se preferisci il vino bianco o frizzante aggiungi delle foglioline di menta, della soda o acqua tonica.