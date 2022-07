Spiagge e laghi davvero pieni, per non parlare delle piscine, in queste caldissime giornate di luglio. Ma, dopo il successo degli ultimi anni, anche la montagna sembra riscontrare presenze record. Consideriamo che in questa parte della stagione, molti tifosi seguono anche la propria squadra del cuore in ritiro. Quindi, tra un allenamento e una partitella, c’è anche l’occasione di visitare qualche bellissima zona di montagna. E, molti turisti, quando decidono di andare in montagna, non cercano solo il fresco, ma anche l’offerta enogastronomica. La meta che proponiamo oggi si contraddistingue per le sue prelibatezze, estive, ma anche invernali. Una location che varrebbe la pena visitare in piena estate, ma anche con la neve.

Cosa vedere

Giusto per completare la notizia delle squadre in ritiro, per tutti i tifosi del Sassuolo, l’occasione è quella giusta per vedere Vipiteno. Infatti, la squadra neroverde, protagonista ormai del nostro campionato di serie A da qualche anno, è in ritiro proprio in questa splendida località. Siamo nella provincia autonoma di Bolzano, non lontani dal confine con l’Austria. Un posto davvero magico, sospeso tra fiaba e natura, con tantissime opportunità di rilassarsi e fare sport. Già premiato come uno dei Borghi più belli d’Italia, Vipiteno è un trionfo di fiori i colori. Qualche mese fa una prestigiosa rivista britannica l’ha inserita tra le cittadine montane più belle d’Europa.

Famosa per le sue delizie enogastronomiche questa meta di montagna che offre relax e divertimento

Sono davvero tantissimi i sentieri e le passeggiate che partono da Vipiteno per tutti i boschi vicini. L’occasione giusta per ossigenare i polmoni, respirare aria pulita e aiutare fisico e cervello con delle salutari passeggiate. Tra le tante curiosità che caratterizzano questa splendida cittadina c’è quella che riguarda le sue antiche miniere d’argento.

La fortuna di Vipiteno, durante il periodo del Rinascimento, fu proprio legata allo sfruttamento locale di questo prezioso metallo. Famosa per le sue delizie enogastronomiche, dai canederli allo strudel, dai salumi ai formaggi, dallo yogurt al latte, passando per i deliziosi vini delle vallate vicine. Vipiteno offre davvero un’ampia scelta al turista che decide di visitarla.

