Come potremmo vivere al meglio l’inverno con buon cibo, senza malanni di stagione

Volenti o nolenti, quando fuori fa troppo freddo, e non c’è ragione, necessità ed impellenza di uscire di casa, si passa l’intera giornata tra le mura domestiche. Magari tra il calore offerto dal caminetto con la legna che arde, e del buon cibo caldo.

Per molti, inoltre, l’inverno è il periodo della tristezza stagionale. Pensando magari alla stagione estiva ed alle tante giornate trascorse in riva al mare. Vediamo allora come affrontare la stagione invernale, prima di tutto, evitando i malanni di stagione. E vediamo anche come superare le giornate fredde e senza sole con pietanze calde e nutrienti.

Come potremmo vivere al meglio l’inverno a tavola evitando influenza e raffreddore

Nel dettaglio, specie d’inverno il buongiorno si vede dal mattino. Ovverosia parte dal risveglio e da una colazione con cibi che scaldano. Al riguardo una bella tazza di latte caldo è proprio quella che ci vuole.

Puntando poi ad inserire nel menù di giornata un altro piatto caldo a pranzo oppure a cena. Ovverosia una minestra, una zuppa oppure una vellutata. Ma anche i secondi piatti che scaldano come le golose polpettine in brodo, da preparare rigorosamente con le antiche ricette della nonna.

Ecco, quindi, come potremmo vivere al meglio l’inverno quantomeno a tavola, nel ricordare che oltre ai cibi caldi ci sono pure quelli che, naturalmente, con le loro vitamine e con i loro sali minerali tengono lontano il raffreddore e l’influenza. Vediamo allora quali sono.

Cosa mangiare durante la stagione invernale per tenere lontani i soliti malanni di stagione

La frutta e la verdura sono gli alleati naturali contro l’influenza e contro il raffreddore. A partire dai frutti che sono ricchi di vitamina C. Dagli agrumi ai kiwi. Così come di questi tempi, cotti al vapore, i broccoli ed i cavoli sono buoni, leggeri e sazianti. In più, la verdura a zuppa, a minestra oppure a vellutata, grazie ai vapori, tende ad alleviare la congestione delle vie nasali semplicemente mentre mangiamo.

Dall’attività fisica alla cura della propria bellezza per combattere la tristezza stagionale

Al di fuori della tavola, per superare la tristezza stagionale, inoltre, un mezz’ora di attività fisica al mattino scioglie e riscalda i muscoli, seguendo la locuzione latina mens sana in corpore sano. Così come, mentre fuori il sole non si vede per tutto il giorno, per non darla vinta alla stagione fredda può essere di conforto pure vestirsi di colori. Ed anche prendersi cura della propria bellezza.

Lettura consigliata

Cosa mangiare di diverso a pranzo e cena con pochi soldi e frigo vuoto