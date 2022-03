Una tazza di latte e 2 mele per un gustosissimo dolce da fare in 15 minuti con poche calorie e senza costi del forno

I clamorosi rincari delle bollette energetiche ci stanno portando e ci porteranno anche a dei cambiamenti a tavola. Unitamente all’aumento dei prezzi anche dei generi alimentari. Ecco, allora che un elettrodomestico brucia energia come il forno, sarà sicuramente meno utilizzato. Così come andremo a riciclare maggiormente ciò che abbiamo avanzato, e cercheremo delle ricette che accontentino i palati, ma senza svuotare il portafoglio. Se proprio non riusciamo a restare lontani da qualcosa di piacevole, ecco una torta dolcissima, da fare in padella, in pochi minuti. Senza accendere il forno e consumare troppa energia. Una tazza di latte e 2 mele per un gustosissimo dolce che potremmo anche servire tiepido e arricchendo con una spolverata di zucchero a velo finale.

Una ricetta buona e salutare

Potremmo davvero definirla buona e salutare la ricetta di questa torta, con poche calorie e con protagonista una mela tra le più benefiche. Parliamo della qualità annurca, che per la scienza, sarebbe anche una valida alleata nella lotta al colesterolo alto. Sostituiamo lo zucchero tradizionale con quello di canna. Ma vediamo gli ingredienti per preparare questa delizia:

250 ml di latte;

100 grammi di farina;

20 grammi di olio;

30 grammi di zucchero di canna;

5 uova intere;

2 mele annurca;

succo di mezzo limone;

un pugno di pinoli;

gocce di vaniglia.

Veniamo alla preparazione della nostra torta, coi seguenti passaggi:

tagliamo a dadini, dopo aver sbucciato le mele e rosoliamole nell’olio, unitamente al succo di mezzo limone, qualche goccia di essenza di vaniglia e un pugno di pinoli;

prendiamo le uova e separiamo il tuorlo dall’albume, procedendo a montare a neve ben ferma quest’ultimo;

nel frattempo, con la frusta lavoriamo i tuorli aggiungendo il latte a filo, e a seguire la farina setacciata con attenzione e lo zucchero;

continuiamo a mescolare con la frusta fino a ottenere un composto morbido e soffice;

andremo ora ad inserire i nostri albumi montati a neve, mescolando dall’alto al basso con delicatezza per mantenere il volume alla nostra crema;

mettiamo tutto in una padella capiente, assieme alle mele, coprendo col coperchio per circa 5/6 minuti, e giriamo sottosopra per cuocere altri 5/6 minuti, stando attenti a non bruciare la torta.

