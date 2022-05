Appena riceve l’invito per un matrimonio ogni donna avrà un unico pensiero fisso e immediato: cosa indossare per fare bella figura. Possiamo decidere di vestirci in modo spezzato ma chic con una gonna che slancia la figura e abbinata a una camicia. Molte però preferiscono optare direttamente per un bell’abito e magari sfruttare il classico tubino nero che hanno già nell’armadio.

O magari approfittare dell’occasione per acquistarne uno. Una scelta saggia in ambedue i casi, perché è un capo intramontabile e di classe, raffinato a qualunque età. In più, ha il grande pregio di cambiare totalmente aspetto grazie ai diversi abbinamenti che vi accosteremo di volta in volta. Saranno gli stessi, infatti, a dargli maggiore brio e a rendere differente l’abito anche agli occhi di coloro che già ce l’hanno visto indosso.

Giacca, stola e blazer

A seconda delle occasioni varieremo gli accostamenti. Nel caso di un matrimonio, la necessità è di renderlo super elegante. Si porrà dunque il dubbio circa cosa indossare sopra a un tubino nero. Indispensabile sarà, infatti, coprirsi le braccia per andare in chiesa qualora sia smanicato o scollato. Allo stesso tempo, sarà sempre bene avere con sé qualcosa per stare al caldo qualora il clima dovesse rivelarsi fresco.

Abbiamo diverse scelte a tal proposito. Molto trendy potrebbe essere una giacca dal taglio maschile, preferibilmente di un colore diverso dal nero. Potremmo andare sul bianco o sul colore delle scarpe. Per essere alla moda, un’ottima scelta potrebbe essere anche un bel blazer dei medesimi colori o a fantasia. Andrà bene sia corto a mo’ di bolero che lungo, ambedue sono di tendenza. Naturalmente, anche la classica stola da matrimonio andrà più che bene, ma magari scegliamola a fantasia richiamando le nuance degli altri accessori.

Cosa indossare sopra a un tubino nero e quali accessori e scarpe abbinare per renderlo davvero elegante per un matrimonio

Se non vogliamo ammazzare il nostro tubino nero, no assoluto a scarpe e borse nere. Molto meglio spezzarlo con altri colori. Il top sarebbe abbinarvi tonalità accese e vive, d’altronde il bello del nero è potervi giocare tranquillamente coi colori. Ben vengano un bel rosso scarlatto o rubino, così come il giallo o il fucsia, colori molto gettonati in questo periodo.

La borsa, ovviamente, dovrà essere del medesimo colore. Per quanto riguarda le scarpe ovviamente la scelta più indicata è una bella décolleté alta, qualora non fossimo abituate possiamo adottare qualche trucchetto per non soffrire coi tacchi.

Se non amiamo le tinte forti, una garanzia sarà scegliere scarpe e borse metallizzate: color oro, argento o rame. In questo caso, però, i gioielli dovranno essere del medesimo colore per non mescolare troppi colori.

Nel caso il tubino sia accollato, mettiamovi una collana lunga. Viceversa, se dotato di un bello scollo, andrà bene un girocollo. Se dovessimo rinunciare alla collana, indossiamo degli orecchini lunghi. Altrimenti non eccediamo e portiamoli corti. Un bel bracciale poi completerà il look.

Lettura consigliata

Seducono senza volgarità questi abiti super femminili che stanno bene a tutte le età e che saranno gettonatissimi questa estate