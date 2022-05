Adesso che arriva la bella stagione è tempo di dedicarsi al giardino. Non solo dobbiamo curare le piante e i fiori, ma anche decorarlo in modo simpatico. Non vogliamo, però, spendere un occhio della testa per abbellire il nostro spazio verde. Fortunatamente, ci sono molti progetti fai da te che utilizzano materiali facilmente reperibili. Per esempio, possiamo creare un giardino fatato con pochi oggetti. Un’altra idea è questo simpatico gnomo di stoffa, facilissimo da fare. In pochi passaggi, vedremo come decorare il giardino con materiali che abbiamo a portata di mano.

Per prima cosa raccogliamo i materiali necessari:

forbici;

colla a caldo o biadesivo;

matita;

pallina di legno o di stoffa;

2 calzini;

stoffe colorate;

cotone;

elastico;

pompon (opzionale).

Come decorare il giardino con materiali che abbiamo in casa grazie a questo simpatico progetto fai da te

Innanzitutto creiamo una base, che farà da corpo dello gnomo. Decidiamo quanto grande dev’essere e riempiamo con il cotone. In alternativa al cotone si può anche utilizzare il riso. Questo renderà il nostro personaggio più pesante. Cerchiamo di riempire il più possibile, anche negli angoli. Nel momento in cui avrà una forma tonda, leghiamo l’inizio del calzino con un elastico per chiuderlo. Se ci sembra che la calza sia troppo tirata e il tessuto troppo sottile, possiamo inserirlo nell’altro calzino e chiudere con un elastico.

Adesso con del cotone creiamo la barba. In alternativa possiamo anche utilizzare della finta pelliccia, disegnando la sagoma e ritagliando. Utilizziamo della colla a caldo per attaccare la barba al corpo dello gnomo. Anche il biadesivo può essere una soluzione, ma la colla a caldo ci darà un effetto più bello esteticamente. Per il naso ci basterà una pallina di legno o di stoffa. La potremmo incollare direttamente sulla barba.

Infine, ci manca il cappello. Prendiamo un pezzo di stoffa e tagliamo un semi cerchio. Il raggio del semi cerchio equivale all’altezza del cappello. Iniziamo ad arrotolare il pezzo di stoffa per ottenere un cono. Con il biadesivo o la colla, incolliamo l’estremità del tessuto per fissare il cappello. Inseriamo all’interno del cotone e incolliamolo sulla parte superiore del nostro gnomo. Se desideriamo, possiamo anche mettere un pompon per rendere più simpatico il nostro personaggio.

Questo progetto è un ottimo metodo per decorare il giardino in modo originale. Può essere anche una decorazione adatta agli interni, da mettere come soprammobile o vicino alle piante.

