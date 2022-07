Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni l’influencer e imprenditrice che condurrà il festival di Sanremo con Amadeus

Si parla comunque di lei, sia in bene che in male, ma in questo momento particolare sicuramente è sulla bocca di tutti. Perchè la fashion influencer e imprenditrice Chiara Ferragni condurrà due serate del festival di Sanremo insieme ad Amadeus. Si tratta di una delle donne più ricche d’Italia e deve il suo impero solo a se stessa e alla sua genialità. E non si accontenta solo di un ambito ma, come spesso ama dire, le piace diversificare. Proprio per questo motivo i suoi guadagni stellari piovono da più fronti. Ma ecco quando guadagna Chiara Ferragni, che quest’anno scenderà le scale dell’Ariston per condurre la prima e l’ultima serata di Sanremo.

Da cosa guadagna?

Ecco quanto guadagna Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice più nota. Non solo influencer su Instagram e Tik Tok, ma anche testimonial di diversi marchi oltre ad essere proprietaria di 3 aziende. Come se questo non bastasse si deve aggiungere una serie su Amazon Prime (The Ferragnez) e un film documentario per il cinema. Ed ora anche co-conduttrice di Sanremo. Solo per quest’ultimo impegno Chiara Ferragni metterà in tasca 100.000 euro. Più di quando mai abbia incassato chiunque nelle edizioni del passato. Ma per l’influencer non sono sicuramente questi soldi a fare la differenza visto a quanto ammonta il suo patrimonio.

Basti pensare che per un post sponsorizzato su Instagram la Ferragni guadagna dai 60.000 agli 85.000 euro. Ed i social sono la prima fonte di guadagno per l’influencer che ha investito tutto il suo impegno su un’unica cosa: se stessa. Il fenomeno della fashion blogger nasce nel 2009 con l’apertura del suo blog The Blonde Salad. Senza esagerare il blog l’ha portata all’attenzione un po’ di tutti. Ma quello è stato solo l’inizio.

A distanza di 13 anni non c’è nessuno in Italia che non sappia chi sia. Ma è conosciuta anche in tutto il Mondo visto che è diventata anche un caso di studio all’Università di Harvard. Nel 2020 il fatturato della Ferragni è stato di 19 milioni di euro, con un utile che ha superato i 2,7 milioni di euro. Ma come si dividono le entrate della bionda imprenditrice? Nel seguente modo:

con quasi 25 milioni di followers su Instagram e quasi 5 milioni su TikTok la Ferragni solo per i post comuni guadagna circa 200.000 euro l’anno;

per i post sponsorizzati guadagna dai 60.000 agli 85.000 euro a post;

la sua azienda Sisterhood (attività di marketing sul suo brand e la sua persona) ha fatturato nel 2020 quasi 13 milioni di euro;

The Blonde Salad, il suo blog, fattura 4,8 milioni di ricavi;

la terza azienda è la Fenice che nel 2020 ha ricavato 1,27 milioni di euro. Si tratta dell’azienda che gestisce la sua collezione di abbigliamento e calzature, che poi si è allargata anche ad altri ambiti.

Questo a riprova che si possono ottenere anche buoni guadagni sui social network. Ma senza esagerare in quello che si posta e senza inventare ricchezza che non esiste.

