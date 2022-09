Con i social media il modo in cui condividiamo le nostre foto delle vacanze è cambiato. Ci sono, infatti, luoghi preferiti rispetto ad altri proprio perché visti su queste piattaforme. I telefoni di ultima generazione sicuramente ci aiutano nell’impresa. Infatti, per pubblicare foto di alta qualità, non servono più costose fotocamere.

Un ruolo fondamentale, però, lo fa sicuramente anche il luogo. Infatti ci sono alcune località famose per essere particolarmente popolari sui social. Questo grazie ai colori, alla natura o ad alcune particolarità che rendono le nostre foto molto apprezzate.

Non dobbiamo andare all’estero, però, per trovare il luogo adatto. Anche se le città europee sono sicuramente delle destinazioni degne di foto, non dobbiamo spostarci per trovare il luogo adatto. Se vogliamo fare le foto come gli influencer, ecco alcune destinazioni tutte italiane da aggiungere alla nostra lista.

Per fare foto belle come gli influencer di Instagram andiamo in queste località

La prima meta è il Lago di Braies, in Alto Adige. Questo luogo era pressoché sconosciuto prima dell’avvento dei social media. Con qualche foto è diventato una delle mete più popolari, grazie ai suoi colori suggestivi. Con vista sulle Dolomiti, il Lago di Braies ha delle acque che cambiano tonalità in base alla stagione e del meteo.

Qui si raccolgono moltissimi turisti che cercano di coglierne ogni momento, circondati da un paesaggio montano suggestivo. Anche la seconda destinazione della nostra lista è un lago. Infatti parliamo del Lago di Sorapis, che è conosciuto per il suo colore turchese intenso. Anch’esso sulle Dolomiti, per raggiungerlo c’è un sentiero immerso nella natura che in 4 ore ci porta a destinazione. Sicuramente bisogna essere un po’ allenati per affrontarlo, ma la meta ne vale la pena.

Anche in Liguria troviamo una destinazione da non perdere

Ci spostiamo ora in Liguria, nelle coloratissime e famose Cinque Terre. Qui ci sono davvero moltissimi luoghi per fare foto belle come gli influencer di Instagram. Il primo è il ristorante più famoso della zona, da cui si ha una vista spettacolare. Infatti potremmo gustare un aperitivo, guardando le colorate case di Manarola. La vista migliore, però, potremmo ottenerla sul sentiero trekking Vernazza-Monterosso. Il percorso dura circa 2 ore, ma dopo solo 15 minuti ci troveremo in uno spiazzo che dà sugli scogli e ci permetterà di fare delle foto pazzesche.

Non solo Venezia e Roma per fare foto da Instagram

Infine, l’ultima della lista è Marzamemi, una piccola frazione siciliana della provincia di Siracusa. Questo luogo è tanto sconosciuto, quanto amato dai fotografi del web, per una sola ragione. Si tratta dei tavolini bianchi e di legno, con sedie colorate, che rendono le foto molto suggestive. Questo piccolo villaggio, originato dai pescatori, ha anche bellissime barche e porte colorate che renderanno le nostre foto ancora più affascinanti.

