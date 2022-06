Quando le temperature si alzano verrebbe voglia solo di calarsi in un dolce far niente, magari stesi su una sdraio al fresco. Purtroppo, caldo o meno, ci toccherà comunque andare a lavorare, perlomeno finché non avremo le ferie. Ad accentuare la nostra sofferenza, il fatto di dover rinunciare a un abbigliamento pratico e fresco a favore di uno più formale e impettito. D’altronde si sa che, al di là del clima, sul luogo di lavoro si dovranno rispettare determinate regole anche per quanto concerne l’outfit. Possiamo però riuscire a conciliare la sobrietà richiesta con look comodi e leggeri. Dunque ecco cosa indossare per andare a lavoro quando fa caldo.

Divieti

Cominciamo a vedere cosa assolutamente non bisogna indossare per non risultare fuori luogo. Prima di tutto niente shorts o mini gonne, così come vietati anche top troppo scollati o crop top. Ricordiamoci che non possiamo vestirci come se si trattasse di una normale uscita né tantomeno come se stessimo andando in spiaggia. Dunque niente abitìni svolazzanti che ricordino prendisole o parei, così come niente infradito di gomma. Ricordiamoci del contesto e fermiamoci a riflettere davanti all’armadio, solo così non stoneremo.

Cosa indossare per andare a lavoro quando fa caldo per stare fresche e comode senza tralasciare buon gusto ed eleganza

Sarà necessario avere un look sofisticato e professionale che però si riveli pratico e leggero. Ben vengano i completi in lino, chic e freschi. Una bella giacca in lino abbinata a pantaloni larghi dello stesso materiale ci darà un’aria elegante e non ci farà patire il caldo. Al di sotto potremo indossarvi un top, a patto che non sia eccessivamente scollato e provocante. O, ancora, una bella camicia in cotone, magari a mezze maniche o a giro maniche. Anche una maglia smanicata in lino potrebbe prestarsi bene. Si potrebbe anche optare per dei pantaloni bermuda che si rivelano della lunghezza ideale per l’ufficio. Come gonne invece, oltre a quelle a metà ginocchio, perfette anche quelle lunghe ma in fibre sottili.

Se volessimo invece optare per un abito, la scelta perfetta potrebbe essere un tubino giro maniche in cotone o in lino. Molto raffinato anche un abito chemisier. Qualora non riuscissimo proprio a rinunciare ai mini abiti, potremo indossarli ma abbinati a leggings sottili. L’orlo dell’abito però dovrà obbligatoriamente coprire il lato b. Potremo abbinarvi poi zeppe, sandali o sneakers. O, ancora, qualche altro modello di scarpa chiuso ma leggero. In linea di massima per stare comode cerchiamo di preferire indumenti larghi, così da poterli indossare per ore senza grandi sofferenze. Per completare il look poi ideale una pettinatura alta: una coda, uno chignon o altro. Ci darà un’aria distinta e scoprirà la nuca facendoci sentire più fresche.

