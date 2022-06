La tenuta dei supporti ha favorito il rialzo delle azioni Technogym, ma al momento domina un pericoloso andamento laterale

L’ultimo anno non è stato dei migliori per Technogym. Nonostante il settore di riferimento, infatti, abbia avuto una performance media del -2,29% il titolo ha perso oltre il 30%. A guardare meglio, infatti, si scopre che Technogym è stato l’unico titolo azionario con performance negativa nel settore di riferimento in questione,

Il 2022, sebbene con performance negativa, è stato, invece, più in linea con i competitor. Questo perché la tenuta dei supporti ha favorito il rialzo delle azioni Technogym. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto chiave in area 6,09 euro indicato in un precedente articolo ha retto molto bene alle pressioni ribassiste. La conseguenza è stata una fase rialzista di una durata come non si vedeva da fine 2020.

Allo stato attuale la tendenza in corso è rialzista (linea tratteggiata), ma solo la rottura al rialzo della resistenza in area 7,955 euro potrebbe fare un’ulteriore spinta rialzista verso la massima estensione in area 8,955 euro.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere le quotazioni di Technogym potrebbero dirigersi verso area 6 euro. A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi verso area 3 euro.

La valutazione del titolo Technogym

Dal punto di vista dei fondamentali qualunque sia l’indicatore utilizzato e i metodi classici di valutazione, le azioni Technogym risultano essere sopravvalutate. Ad esempio, con un rapporto prezzo/utili di 22,7, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati.

Un possibile punto di forza di Technogym è rappresentato dal notevole potenziale di crescita degli utili per i prossimi anni. Ci si aspetta, infatti, che il fatturato sia in forte crescita secondo le previsioni di Standard & Poor’s, con un aumento medio annuo per i prossimi 3 anni del 9%. Anche la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida. Infatti, è prevista essere mediamente del 11,9% all’anno per i prossimi tre anni. Va detto, però, che questi livelli di crescita sono inferiori a quelli della media del settore di riferimento.

Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. A supporto di questo aspetto, ricordiamo che l’indice di liquidità sia di lungo che di breve periodo è ben superiore a 1. Inoltre il rapporto Debito Totale/Capitalizzazione è inferiore al 30%.

Come risulta da riviste specializzate, sul titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

La tenuta dei supporti ha favorito il rialzo delle azioni Technogym, ma al momento domina un pericoloso andamento laterale: cosa suggerisce l’analisi grafica?

Il titolo Technogym (MIL:TGYM) ha chiuso a 7,20 euro la seduta del 1 giugno in ribasso dello 0,83% rispetto alla precedente chiusura.

Time frame settimanale