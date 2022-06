Il nostro organismo per stare bene e in forma ha bisogno non solo di proteine, vitamine e carboidrati ma anche di minerali. Questi ultimi si suddividono in microelementi e macroelementi, ovvero a seconda delle quantità presenti nel nostro organismo. Tra i macroelementi ritroviamo il calcio, il fosforo, il cloro, lo zolfo, il sodio, il magnesio e il potassio. Mentre tra i microelementi abbiamo il ferro, il selenio, lo zinco, il manganese, lo iodio. Al pari delle vitamine, i sali minerali sono fondamentali per il benessere della salute.

Per assicurarsi la dose necessaria di vitamine e minerali è indispensabile seguire un’alimentazione variegata. Tra i minerali fondamentali per la salute cardiovascolare rientra sicuramente il potassio, in quanto partecipa alla contrazione muscolare, inclusa quella del muscolo cardiaco. Inoltre contribuisce alla regolazione dell’equilibrio dei fluidi e dei minerali all’interno ed esterno delle cellule e aiuta a mantenere la pressione nella norma. Può infine ridurre il rischio di calcoli renali e la possibilità di perdere tessuto osseo durante l’invecchiamento.

370 milligrammi di potassio in questo frutto di stagione dal sapore sublime che molti ignorano perché attratti maggiormente dalle banane

Le fonti principali sono frutta, verdure a foglia verde, i cetrioli, le zucchine, le carote, i fagioli, la frutta secca. Ma quando si pensa al potassio la nostra immaginazione ci porta immediatamente alle banane. Ma non sono questi i frutti più ricchi di potassio. Tra i frutti con il più elevato, contenuto di potassio ritroviamo il ribes. Si pensi che ci sono 370 milligrammi di potassio in questo frutto di stagione dal gusto sublime e dalle tante proprietà benefiche per l’organismo. In particolare, solo 100 grammi di questo gustoso frutto contengono 370 mg di potassio contro i 350 mg contenuti invece in 100 grammi di banane.

Il ribes rosso appartenente alla famiglia delle Grossulariaceae è il frutto del Ribes rubrum. È ipocalorico, in quanto 100 grammi apportano circa 28 calorie, ma è ricco di vitamine e minerali in grado di proteggere la salute dell’organismo. È un’ottima fonte di fibre che oltre a promuovere la motilità intestinale aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo. Si ritiene addirittura che abbia proprietà lassative, diuretiche, antinfiammatorie, remineralizzanti e antibatteriche e che pertanto stimoli la funzionalità epatica e regoli la pressione del sangue. Il ribes è ricco di acqua e zuccheri semplici ed è in grado di far aumentare l’assorbimento del ferro. Pertanto, dopo aver mangiato legumi o spinaci, si potrebbe consumare una porzione di questo saporito frutto per assorbire il ferro in esso contenuto.

La buccia di questo gustoso e bellissimo frutto è ricca di polifenoli, rappresentati da flavonoidi e antocianine. Questi fitocomposti sembrano svolgere un ruolo preventivo per le malattie cardiovascolari, in particolare per l’aterosclerosi. È perfetto in questo periodo estivi per arricchire yogurt e macedonie.

