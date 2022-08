Anche quando finalmente cominciano le vacanze al mare, una domanda continuerà a generare dubbi e riguarda il modo di vestirsi. Da un certo punto di vista potrebbe sembrare strano, anche perché la più immediata associazione di outfit è quella con il costume.

Non dimentichiamo, però, che la vacanza al mare non è fatta solo di giornate in spiaggia a base di nuotate e tintarella. Soprattutto se visitiamo qualche nuova località, che sia all’estero o in Italia, sarebbe un peccato non visitarla e viverla a pieno. Ecco dunque come vestirsi alla moda al mare a 50 anni sia per scoprire il posto, ma anche eventualmente per partecipare a eventi sulla spiaggia.

I colori del mare

Il primo aspetto da non sottovalutare è il richiamo all’ambiente che circonda, dunque proprio al nostro amato mare. Nascono così i sea inspired outfit, ovvero dei look che vedono protagonista il mare e che stanno spopolando su tutti i principali social network.

E in che modo il mare potrebbe essere chiamato in causa se non cercando di ricreare l’universo di sfumature che lo contraddistinguono? Nuances come il blu, l’azzurro e l’indaco colorano camicie, abiti lunghi e leggeri e pantaloni, ma anche accessori come borse e scarpe. Per quanto concerne la costruzione dei vari look, la regola da tenere a mente è solo una: niente capi aderenti, meglio una taglia in più.

Vestirsi alla moda al mare a 50 anni di giorno o ad una serata in spiaggia

Il look da giorno può conoscere diverse declinazioni, più o meno eleganti, che spaziano dal copricostume al look coordinato. In questo caso, andiamo sul sicuro scegliendo una camicia a righe bianche e blu da abbinare a pantaloni bianchi, sandali bassi e borsa di paglia.

Ma andranno benissimo anche un paio di pantaloni palazzo di lino blu da indossare con una canotta bianca, ovviamente larga. In alternativa, possiamo usare una camicia oversize celeste come abito midi, appuntandola in vita con un cinturino sottile.

Gli outfit da sera

Per la sera, invece, largo agli abiti estivi leggeri che modellano il fisico, da portare con sandali in pelle lucida con listini e tacco basso. Ugualmente studiato anche l’abbinamento con gilet in misto lino sui toni del turchese e una gonna bianca lunga. E naturalmente, se si tratta di una serata in spiaggia non dovremo pensare alle scarpe: rigorosamente a piedi nudi.

