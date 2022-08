Sbiancare le righe del water con questo pot pourri di essenze

Una delle regole fondamentali per mantenere il water splendente è quello di non versare i rimasugli di cibo negli scarichi, soprattutto olio di frittura o resti rimasti nelle pentole e nei tegami. Il grasso potrebbe intasare gli scarichi, danneggiare l’ambiente e macchiare la ceramica del water.

Anche se in appartamento, utilizzare il water per liberarci da ogni residuo di prodotto potrebbe sembrare comodo, alla lunga potremmo fare davvero tanti danni.

Tutti questi scarti non fanno altro che aumentare la velocità con cui si creano calcare e incrostazioni e una volta che compaiono le righe nere sbarazzarsene è molto difficile. Anche i prodotti chimici non andrebbero adoperati.

Prodotti in casa

Per sbiancare le righe nere del water, quindi, mettiamo al primo posto i rimedi naturali che non presentano conseguenze particolari. I risultati saranno comunque ottimi. Esistono in commercio numerosi sgrassanti biologici che, mischiati al sale e al limone, possono aiutarci a smacchiare la ceramica e a igienizzare il water.

Per preparare questo sbiancante ecologico utilizziamo 3 misurini di sgrassatore biologico, 2 cucchiai di sale e un limone. Possiamo ottenere un’azione ancora più decisa se versiamo del bicarbonato direttamente sulla riga nera lascandolo agire per 1 ora.

Quindi, andiamo a utilizzare il nostro sbiancante spruzzandolo direttamente sulla macchia che andrà sfregata con una spugnetta ruvida ma delicata. Se abbiamo dell’acido citrico, possiamo utilizzare lo sgrassante biologico con l’acido citrico e ottenere un risultato identico.

Piccoli consigli

Avere i sanitari ingialliti, macchiati e vecchi non è il massimo. Il bagno è un ambiente fondamentale della casa e dovrebbe sempre essere in ordine e ben igienizzato.

Le ceramiche, se non trattate adeguatamente, tendono a scurirsi, a ingiallirsi e macchiarsi. Esistono in commercio resine ecologiche che aiutano a proteggere lo smalto e a dare brillantezza ai sanitari facendoli sembrare come nuovi.

Anche le pastiglie effervescenti ecologiche sono utili prima o dopo le pulizie. Effettuare l’igienizzazione in profondità almeno 1 volta a settimana potrebbe prevenire il formarsi di righe nere o depositi di calcare. Ricordiamoci che non basta tirare l’acqua per risciacquare dopo aver utilizzato i detergenti. Con l’acqua calda il lavoro degli sgrassanti potrebbe essere più efficace.

Sbiancare le righe del water con questo pot pourri di essenze

Una delle cose importanti da fare quando ci occupiamo del bagno è quello di tenere profumato il WC. Se non lo abbiamo notato, quando il WC puzza, l’aria pesante si propaga in tutti gli ambienti della casa.

Se vogliamo preparare un pot pourri che ci aiuti a profumare il bagno, raccogliamo tutte le erbe che ci piacciono e mettiamole insieme. Ginestre, alloro, salvia. Quello che preferiamo. Inseriamo chiodi di garofano e cannella. Quindi, aggiungiamo oli essenziali a base di pino, di arancia, di nocciole. Dobbiamo solo assecondare i nostri gusti.

Riempiano un piccolo contenitore e sigilliamolo per la notte. L’indomani allunghiamo il pot pourri con acqua aromatizzata. Possiamo spruzzare il nostro prodotto dentro al water una volta al giorno oppure dopo averlo pulito in profondità.

