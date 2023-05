L’orologio perfetto costa meno di 4.000 euro e non è un Rolex: cosa ha di speciale il Tudor Black Bay 58

La passione per gli orologi non ha confini. Molti collezionisti spendono cifre esorbitanti per soddisfarla eppure non è solo una questione di prezzo. Alcuni modelli rasentano la perfezione anche se non costano quanto un appartamento. Ecco un esempio classico.

Ci sono davvero tanti appassionati di orologeria che possiedono collezioni che sono veri tesori all’interno dei quali si trovano orologi di dimensioni spropositate. Scomodi al polso e con impatto visivo terribile, nonostante costino una fortuna, sono modelli che andrebbero sconsigliati. I veri esperti hanno accertato che la misura perfetta per un orologio esiste ed è 39 mm. Tanti orologi famosi e iconici si sono affermati anche grazie a questo tipo di grandezza. Omega Speedmaster, Rolex Sunmariner, Zenith El Primero.

Gli orologi di queste dimensioni hanno un ottimo impatto visivo, sono comodi da portare e sono pratici. Il modello Tudor Black Bay 58 è stato reso più piccolo, è stato ridotto lo spessore e anche la cinghia. I modelli attuali hanno dimensioni perfette e sono assolutamente funzionali all’uso che vogliamo farne. I modelli Tudor possono fare concorrenza ai Rolex.

Tecnologia al servizio

L’orologio perfetto costa meno di 4.000 euro, infatti il prezzo del Tudor Black Bay 58 può variare da un minimo di 3.100 euro a un massimo di 3.900. In acciaio inossidabile, possibilità di immersione fino a 200 metri, 70 ore di autonomia, bilanciere a inerzia variabile e spirale a molla in silicone, questo modello è sorprendente. Costa molto meno degli equivalenti, con Rolex Submariner superiamo i 10.000 euro, mentre con Omega Seamaster siamo sui 7.000 euro.

Il modello Tudor Black Bay 58 è una validissima alternativa. Alcuni modelli classici e tra i più venduti hanno confermato la tecnologia adoperata durante gli ultimi 20 o 30 anni, ma il campo dell’orologeria ha fatto passi da gigante. Nuove leghe, l’introduzione del silicone e l’alternanza di ceramica e alluminio hanno trasformato gli orologi. I meccanismi possono essere prodotti dai marchi invece che importati. Tudor Black Bay 58 ha un calibro MT5420 sviluppato appositamente per questo modello dalla stessa casa nel 2015. Il risultato è assolutamente convincente.

L’orologio perfetto costa meno di 4.000 euro ed è già icona

Il marchio Tudor risale al 1926, ideato da Hans Wilsdorf che collaborava con la Rolex a cui aveva suggerito di inserire la tecnologia Aegler negli orologi di lusso. La Tudor è stata ricostruita dalla Heritage che l’ha portata a essere ciò che è oggi. Il marchio produce orologi affidabili e iconici che sono le vere alternative a quelli più costosi di cui questo modello non ha niente da invidiare.

Il Black Bay 58 è molto apprezzato da chi è legato all’idea del vintage. Riprende tratti di orologi che in passato hanno avuto grande successo. Applica le tecnologie moderne per migliorare le prestazioni. Riesce a mantenere un prezzo che deve essere considerato di fascia media visto la tipologia di strumentazione messa a disposizione degli utenti. Il bracciale rivettato, la mancanza di copertura della corona, la ghiera in alluminio e tanti altri particolari fanno di questo modello l’orologio perfetto. Non dobbiamo rischiare i nostri soldi quando investiamo sugli orologi. Certe volte si può andare sul sicuro.