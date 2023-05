Sapete dove vive Maria De Filippi? Quanto costa comprare una casa nello stesso quartiere ma ai piani alti

Hanno vissuto per anni nel loro bellissimo appartamento lontani da scandali e gossip. Dopo la scomparsa di Costanzo, la nota presentatrice ha continuato a vivere nella stessa casa senza allontanarsi dal quartiere. Che ha molte caratteristiche speciali.

Chi arriva a Roma o vuole trasferirsi sente sempre parlare del quartiere Parioli. Il nome deriva dal Monte Parioli, si trova nella parte nord della città, sulla sponda sinistra del Tevere. Il teatro Parioli è quello in cui Maurizio Costanzo ha ospitato le riprese del suo famosissimo show andato in onda per tanti anni a partire dal 1985. Durante una puntata del programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, Maria De Filippi ha fatto fare agli spettatori un tour della casa. Le cose che il pubblico ha notato sono state la scrivania in legno massiccio, il divano bianco, il tappeto persiano molto elegante, la cucina luminosa con un ampio frigo. Ma anche tanti quadri importanti e libri preziosi, insomma gli oggetti e i ricordi di una vita.

Vivere nel quartiere Parioli non è tanto facile. Le case nella zona Parioli Flaminio costano più di 5.700 euro al metro quadro, prezzi in costante salita dal 2020. Perché questo quartiere è così ambito? Secondo la mappa dei redditi sarebbe il quartiere più ricco, è la zona in cui abiterebbe la Roma bene, il posto più chic della città.

Molto più verde

Sapete dove vive Maria De Filippi? Vive nel quartiere del ceto alto, quello che dagli anni Sessanta in poi è stato indicato come il fortino delle persone in vista. Teatro, cinema, alta finanza, industria, diplomazia, le persone che contano abitano da sempre ai Parioli. Che sarebbe anche il quartiere più verde di Roma. Si trovano in zona il Parco delle Rimembranze, il Parco dell’Acqua Acetosa, il Villaggio Olimpico del 1960 e una parte del Parco di Villa Ada. Tra le opere più importanti ci sono l’Auditorium di Renzo Piano, la parte naturalistica è rappresentata dal Bioparco, la vita notturna è garantita grazie a Piazza Ungheria e Corso Trieste.

Costanzo e De Filippi hanno scelto la casa nel quartiere Parioli nel 1995 dopo essere convolati a nozze. Quarto matrimonio per lui, primo per lei, la casa si è riempita di calore con l’arrivo in affido di Gabriele. È proprio il calore l’aspetto che risalta all’interno della casa, stile classico, lineare, è la presenza di tanto legno a renderla davvero accogliente.

Sapere dove vive Maria De Filippi? I prezzi del quartiere

Chi volesse trasferirsi nel quartiere Parioli può visitare il sito Immobiliare.it per capire che tipo di offerte sono presenti nel mercato. In via Eleonora Duse si trova un bilocale da 80 metri quadri al piano terra, open space, da 460 mila euro. In via Bruno Buozzi un appartamento al primo piano da 90 metri quadri con 3 locali è in vendita a 690 mila euro. Proviamo a salire ai piani alti. Non ci sono attici in vendita con questa metratura. Troviamo un sesto piano di 89 metri quadri a 730 mila euro sempre in via Eleonora Duse.

Modifichiamo la metratura e passiamo agli appartamenti da 150 metri quadri. Troviamo 15 annunci per quanto riguarda gli ultimi piani. In via Pinciana nei pressi di Villa Ada si trova un appartamento di 150 metri quadri al quinto piano per un prezzo di 1 milione e 250 mila euro. Ma anche un quadrilocale di 142 metri quadri ristrutturato in viale Parioli al prezzo di 850 mila euro. Le occasioni quindi non mancano, ma per vivere nel quartiere in cui vive Maria De Filippi è necessario fare uno sforzo economico. Chi può permetterselo non rimarrà deluso.