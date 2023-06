In una giornata da dimenticare per le borse europee e di Milano in particolare, Moncler resiste alle vendite con un ribasso dello 0,28% a fronte di un indice che ha perso circa il 2%. L’aspetto interessante, poi, è che in chiusura di giornata su questo titolo è scattato un segnale di acquisto. Potrebbe essere in arrivo una nuova fase rialzista?

I punti di forza e di debolezza del titolo

Il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Da notare che i margini generati dalla società sono tra i più elevati di Piazza Affari. L’attività dell’azienda, quindi, è particolarmente redditizia. La situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento.

Negli ultimi 12 mesi, le aspettative sul fatturato futuro sono state riviste più volte al rialzo. Inoltre, l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, la maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomanda Buy o Overweight sul titolo. Inoltre, negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo. Il prezzo obiettivo medio, poi, esprime una sottovalutazione del 10% circa.

Tra i punti deboli di Moncler c’è la forte sopravvalutazione sulla base dei multipli di mercato. Con un rapporto prezzo/utili 2023 di 27,19 volte il risultato, infatti, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati. Anche il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Moncler resiste alle vendite: nuova fase rialzista in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 31 maggio in ribasso dello 0,28% rispetto alla seduta precedente a quota 63,32 €.

Come dicevamo, sul titolo è scattato un segnale di acquisto che, però, per il momento non è ancora accompagnato da una conferma della tendenza rialzista. Affinché ciò accada, infatti, è fondamentale che venga rotta al rialzo la resistenza in area 64,41 €. Oltre questo livello, infatti, verrebbe confermato lo scenario che ha come probabile sviluppo i livelli indicati in figura.

Ovviamente, la mancata rottura della resistenza potrebbe favorire una nuova fase ribassista.

Argomenti che potrebbero interessarti

Migliore caraffa filtrante in commercio: i test di Altroconsumo sui nuovi modelli

I dolcificanti sono utili al posto dello zucchero per dimagrire velocemente? L’OMS non ha dubbi ed ecco cosa dice