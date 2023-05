Cosa fare per evitare le doppie punte senza tagliare i capelli? La mamma di Blake Lively le ha insegnato questo incredibile trucco naturale

Quello delle doppie punte è un problema di tante. Purtroppo, accade se manca nutrimento e idratazione. Tanti usano la spazzola giusta per pettinare i capelli in modo corretto. Non a caso si consiglia di spuntare regolarmente i capelli, ogni 4 mesi, proprio per evitare il formarsi delle doppie punte. Ma ecco un rimedio naturale per prevenirle.

I capelli sono una parte importante di noi perché esaltano anche la nostra bellezza. Non a caso, se non andiamo con regolarità dal parrucchiere, ci sembra di trascurare non solo loro, ma anche noi. Avere dei capelli in ordine, invece, rappresenta un bel biglietto da visita che offriamo agli altri.

Esattamente come una pelle ben curata. Il problema è che, soprattutto per chi vive in città, i nostri capelli sono il bersaglio di tanti agenti atmosferici. Che il sebo finisce per incorporare. A maggior ragione ora che sta arrivando l’estate, con i capelli esposti a quel sole forte che finisce per disidratarli. Con la conseguenza che diventano non solo più secchi, ma anche più fragili. Ecco perché nella beauty routine, il capello deve avere un posto importante.

Quello delle doppie punte è un problema che non va trascurato, ma prevenuto per tempo

Tra i problemi che possono colpire i nostri capelli c’è anche quello delle doppie punte. Che ha un nome scientifico, ovvero tricoptilosi, che altri non è che la frattura longitudinale del nostro capello. Proprio partendo dalla punta che finisce per sdoppiarsi, ma anche, in alcuni casi, a dividersi per tre.

Sono tanti i motivi che possono causare le doppie punte. A partire dall’eccesso di uso di piastre e phon, a causa del calore. Per non parlare del cattivo uso di spazzolarli quando sono bagnati, ovvero più fragili, magari con spazzole non adatte.

Ecco cosa consiglia la mamma di Blake Lively alla figlia per prevenirne l’insorgere

Non da meno è l’uso ripetuto di prodotti eccessivamente aggressivi, soprattutto se di scarsa qualità. Con il risultato, appunto, delle doppie punte. Cosa fare per evitare le doppie punte senza tagliare i capelli? In genere, per questo genere di cose, ci si ispira alle dive, come Rihanna e Cher che ci hanno mostrato come cambiare look senza tagliare i capelli. Magari abbinandolo ai segreti di Jennifer Aniston per mostrare 10 anni di meno.

Ebbene, sembra incredibile, ma questa volta, per le doppie punte, non ci viene in aiuto una diva, ma sua mamma. Infatti, Blake Lively ha confessato, in una intervista rilasciata a Byrdie, che è stata la sua mamma a svelarle un segreto che la famiglia si tramanda da generazioni. E che ora Proiezioni di Borsa rivela anche alle sue lettrici.

Cosa fare per evitare le doppie punte senza tagliare i capelli? Usando questo alimento che hai in casa

Ebbene, sua mamma le ha insegnato a usare la maionese. Avete capito bene. Prima di farsi lo shampoo, sulle punte e sulle lunghezze, lei ci spalma maionese. Una sorta di maschera per i capelli.

In questo modo, i suoi capelli hanno più robustezza e vigore grazie all’azione di aceto e uovo che non solo lasciano lucidi i capelli, ma li fortificano. Insomma, la sua chioma bionda, anche grazie a questo segreto di famiglia, è diventata iconica. E anche noi possiamo imitarla.