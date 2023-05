Come cambiare look senza tagliare i capelli? Potresti copiare la geniale idea di Rihanna e Cher per sembrare anche più giovane della tua età

Tante volte siamo stanchi del nostro look e vorremmo cambiare aspetto. Magari, svecchiando l’immagine che di noi diamo agli altri. Molti, lo fanno modificando il proprio outfit, ovvero scegliendo abiti che hanno la particolarità di svecchiarti. Anche un nuovo taglio di capelli potrebbe essere una buona idea. Ma se poi ci pentiamo? Ecco la soluzione.

A volte, l’elisir della giovinezza passa anche da un buon taglio di capelli. Che serve non solo per darci un’immagine diversa, ma anche a ringiovanire il nostro volto. Il problema, però, è che spesso siamo titubanti su quale taglio fare.

Anche perché, una volta che li avete tagliati, non si può più tornare indietro. Bisogna aspettare che ricrescano e, nel frattempo, ci tocca tenerli così come sono. Un vero problema che tormenta tutti, prima di andare dal parrucchiere. “Che dice, mi staranno bene se me li taglio così?”. È una delle tipiche domande che poniamo al nostro salone di bellezza di fiducia. Tanto, fino a quando non vedremo il risultato finale, saremo sempre col dubbio di aver fatto la scelta giusta.

Ecco la soluzione che potremmo copiare da Cher e Rihanna per il nostro nuovo look

Certo, non è sempre facile quale taglio di capelli mi sta bene. Così come vedere un taglio di capelli sul proprio viso. Sicuramente, c’è un taglio che sfina il viso, ma poi vai a sapere se si adatta al nostro ovale.

Fondamentale, come sempre, è esaminare la forma del nostro viso. Anche sapere di quanti centimetri tagliare i capelli è importante, perché, a volte, ne basta uno di troppo, o troppo poco, per rovinare l’armonico insieme. Allora, che fare? Come cambiare look senza tagliare i capelli?

Sembra impossibile cambiare look ai capelli, senza tagliarli, eppure la soluzione esiste per tutti

Non serve la bacchetta magica per farlo, ma occorre copiare da qualche vip che ha avuto una geniale idea. Un po’ i segreti di Jennifer Aniston per dimostrare 10 anni di meno. O, magari, copiando dall’antica Roma per togliere le rughe dal viso. A partire da Cher e Rihanna, ma non solo loro, che sono diventate famose anche per questo stratagemma. Ebbene, come riuscire a cambiare il look dei nostri capelli, senza tagliarli?

La risposta è semplice: con una parrucca. Cher è una diva che ha saputo reinventare, ogni volta, la sua immagine. E lo fa anche attraverso le sue incredibili parrucche. Lo aveva confessato in una intervista al quotidiano Daily Mail.

Come cambiare look senza tagliare i capelli? Ecco perché Cher ama le parrucche

Preferisce le parrucche non perché non ami i suoi capelli, ma per il fatto che sono a bassa manutenzione e che rendono più facile cambiare la propria immagine. Rihanna è un’altra che, in alcune occasioni, ha esibito delle parrucche. Ma se volessimo anche noi imitarle, quanto ci costerebbero?

Ce ne sono di tutti i tipi. Su Amazon, le trovi anche sotto i 10 euro, ma sintetica. Diverso è il prezzo di una parrucca fatta con i capelli veri e lì dipende da lunghezza e texture. Possiamo partire dai 250 euro e, in alcuni casi,

arrivare ai 1.000 euro. Queste, ovviamente, richiedono una maggiore cura e attenzione nella loro manutenzione.