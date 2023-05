Meglio la birra con la schiuma o senza? Ecco una guida per versare la birra, la bevanda preferita da Kekko dei Modà

Pochi sanno che il modo di mescere la birra può incidere notevolmente sul gusto. Ogni tipo di birra ha il suo modo di esser versata. Che dire della schiuma: va tagliata, lasciata o evitata? Vediamo insieme alcuni segreti da veri barman.

La birra è una delle bevande più consumate al Mondo, anche se dovremmo evitare di berla con la pizza. In Italia i birrifici artigianali negli ultimi anni sono cresciuti esponenzialmente raggiungendo anche un’eccellente qualità. Anche i VIP sembrano aver scoperto questo business e fra questi troviamo Kekko dei Modà con il cugino Davide Silvestri. I due cugini hanno infatti aperto un proprio birrificio. Iniziamo quindi a conoscere alcune tecniche di mescita come al bar.

Meglio la birra con la schiuma o senza? Scegli il bicchiere giusto

Quando si parla di birra, il modo più naturale di berla è direttamente dalla bottiglia o dalla lattina. Facendo così perdiamo la metà delle qualità organolettiche proprie della bevanda. La regola breve ci dice “bicchiere alto e stretto per le birre a bassa fermentazione, largo e tozzo per le Ale e le birre ad alta fermentazione” .

Quale bicchiere per la Lager, la Weiss o la Pale Ale?

Scendendo nel dettaglio la pinta da 47 cl è indicata per le birre americane come la Amercan India Pale Ale o la Ipa. Il bicchiere da cognac, il balloon, va utilizzato per le birre da meditazione oppure le più alcoliche, come la Imperial Stout con i suoi 8- 12% di alcool. Il classico boccale in vetro spesso è l’ideale per le birre tedesche come le birre nere, la Hell, birra chiara a bassa fermentazione e la Golden Ale. Sarebbe ancora meglio un boccale in ceramica con coperchio (come li avrete visti all’Oktoberfest) in quanto mantiene refrigerata la birra. Per la Lager andrà benissimo un bicchiere alto e cilindrico mentre per le Weiss ci vuole l’apposito bicchiere Weissbier che con la sua forma sinuosa favorisce la consistenza compatta della schiuma. Le Pilsen richiedono invece il calice con cui si esalta il sensore amaro ed erbacea.

Come versare la birra dalla bottiglia

Un passaggio importante è sciacquare il bicchiere poco prima di utilizzarlo in modo da eliminare l’anidride carbonica depositatavi. Poggiamo il bicchiere scelto sul tavolo e stortiamolo in modo che formi un angolo da 45° con il piano d’appoggio. Poniamoci con la bottiglia perpendicolarmente. Ora in base al tipo di birra scegliamo il modo di versarla.

Spillatura alla tedesca, belga o inglese

Le birre tedesche vanno degustate con molta schiuma. Posizioniamo il bicchiere a 45 ° e versiamo pochissima birra che andrà sul fondo, procediamo con una seconda gittata che dovrà scendere sulle pareti del bicchiere e raggiungiamo i due terzi del bicchiere. Durante questa seconda gittata raddrizziamo il bicchiere. Concludiamo con una terza gittata che cadrà direttamente sulla birra e che favorirà la presa di schiuma con il classico cappello. La spillatura olandese, invece, avviene con un sol getto partendo con il bicchiere a 45° e raddrizzandolo a poco a poco. Con il manico di un cucchiaio tagliamo tutta la schiuma in eccesso oltre al bordo del bicchiere. Infine la spillatura inglese per avere poca schiuma, bicchiere a 45° inizialmente, una sola gittata versata molto molto lentamente quasi a filo mentre raddrizziamo il bicchiere e poi attendiamo che la schiuma scenda gradualmente.

Quindi meglio la birra con la schiuma o senza? La componente schiuma è fondamentale per evitare che la birra si ossidi velocemente. I tedeschi e i belgi la amano, per gli inglesi deve essere di massimo 2 cm ma ci deve essere.