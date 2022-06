Ormai l’estate è iniziata e molti di noi non stanno nella pelle per concedersi una meritata vacanza. Anche se sarebbe meglio organizzare in anticipo, in molti non sanno ancora dove andranno. Tra un impegno lavorativo e l’altro magari non abbiamo avuto nemmeno tempo per pensare. Oggi vogliamo dare un’idea di viaggio davvero perfetta per famiglie con bambini e coppie. Si tratta di una località vicinissima al nostro Paese che oltre ad avere un mare da sogno ha prezzi bassissimi. Infatti, la benzina ha il prezzo più basso d’Europa in questo luogo da scegliere per vacanze all’insegna del relax.

Un luogo perfetto in ogni stagione dell’anno

Grazie ai voli low cost moltissimi di noi possono permettersi di viaggiare all’estero. In Europa abbiamo la fortuna di avere mete da sogno a portata di mano, ma a volte ci sono brutte sorprese. Se per esempio scegliamo la Grecia e le sue isole, noteremo come l’ospitalità è piuttosto cara, così come l’affitto delle autovetture. Allo stesso modo la Spagna, che possiede località meravigliose, sta soffrendo di un caro benzina che ha portato il carburante a quasi 2,20 euro al litro. Se viaggiamo in automobile o se desideriamo affittarne una in loco, queste voci di spesa possono gravare negativamente sul costo totale.

Oggi parleremo di un Paese che ha prezzi ancora bassissimi per quanto riguarda il carburante. Si tratta di Malta, il piccolo Stato nel cuore del Mediterraneo.

La benzina ha il prezzo più basso d’Europa in questo Paese a due passi dall’Italia con un mare tiepido perfetto per vacanze in famiglia

Malta è un paese davvero economico, in cui possiamo organizzare delle vacanze senza rinunce spendendo pochissimo. La notizia incredibile è che il carburante costa quasi la metà che in Italia. La benzina costa 1,30 euro, mentre il diesel 1,20 euro. Si tratta del prezzo più basso che troviamo nell’Unione Europea.

Malta offre attrazioni perfette per diversi gusti. Un mare cristallino e caldo in cui nuotare e rilassarsi, magari raggiungendo una delle isole vicine. Il fondale è sabbioso e basso, il che lo rende perfetto anche per i più piccoli. Oppure possiamo perderci per le strade de La Valletta, la capitale mediterranea che ospita diversi capolavori di Caravaggio. Se ci attira l’idea possiamo raggiungere Malta in aereo approfittando dei voli low cost e portandoci un bagaglio minimale.

