Il caldo soffocante di queste settimane ha spinto molti italiani a cercare un po’ di refrigerio in riva al mare. Ma chi desidera un clima con temperature più basse e panorami mozzafiato può optare per un altro tipo di specchio d’acqua, quello dei laghi. Uno in particolare nel Nord Italia può essere meta di una meravigliosa settimana in mezzo alla natura ma anche di un weekend totalmente rilassante. Questo splendido lago è sempre più ricercato ed è facile trovare delle offerte interessanti per una o più notti.

Con l’arrivo del caldo e della bella stagione tutti pensano al mare. Eppure la montagna d’estate ha le sue attrattive. Una settimana in montagna può essere molto più rilassante di una al mare. Inoltre potrebbe essere anche molto meno costosa. In fondo la differenza tra prendere il sole sul bordo di una spiaggia di mare o su di una spiaggia lacustre potrebbe essere minima. Anzi, forse questa seconda opzione potrebbe essere anche più piacevole, magari per un fine settimana, specialmente per chi vive al Nord.

Un incantevole lago montano dove molti vanno per un fine settimana o una vacanza al fresco a prezzi convenienti

Il nostro Paese offre dei meravigliosi laghi dove poter passare delle vacanze piacevolissime e rilassanti, come il Garda, il Como, il Maggiore. Alcune delle località sulle sponde di questi laghi sono ancora eleganti e d’élite come lo erano 50 anni fa.

Esistono anche dei laghi più piccoli come quelli di montagna, che hanno un fascino incredibile perché esistono solo d’estate.

Ecco perché non è raro trovare qualcuno che per la prima volta ha scoperto un incantevole lago montano, di cui non aveva mai sentito parlare. Per esempio, in Trentino, in Val Gardena, c’è un lago misterioso e magico che compare tra i primi giorni di maggio e scompare luglio. Questo laghetto è meta di un flusso crescente di turisti che prima non ne aveva mai avuto conoscenza.

Il lago di Braies è un altro meraviglioso specchio lacustre abbastanza conosciuto. Il lago rimane ghiacciato fino a metà aprile, poi le sue acque si sciolgono e può essere visitato fino a metà ottobre. Se il bianco del ghiaccio e della neve la fa da padrone su questo lago d’inverno, d’estate esplode il colore smeraldo delle sue acque.

Da maggio a ottobre è possibile anche navigarlo e godere da vicino di questi meravigliosi colori. Si può noleggiare una barca a prezzi che partono da 20 euro per mezz’ora e 35 euro per un’ora.

Il modo migliore per visitare il lago

Purtroppo, però, visitarlo non è semplice perché vi sono una serie di restrizioni.

Raggiungerlo non è facilissimo soprattutto in auto. Infatti dal 10 luglio al 10 settembre l’accesso al lago con un’autovettura è vietato dalle ore 9:30 alle 16:00. Quindi chi vuole raggiungere il lago con l’auto deve arrivare prima di questo orario e partire dopo le 4:00 del pomeriggio.

Inoltre occorre considerare anche la necessità del parcheggio perchè pur essendo n incantevole lago montano, lo spazio riservato per il parcheggio è quasi esclusivamente a pagamento. Le tariffe sono a partire da 10 euro al giorno. Poiché i posti sono limitati conviene prenotarlo, on line, per evitare di non trovare posto, specialmente in agosto. Esistono 4 parcheggi. Il più conveniente probabilmente è il Segheria, che si trova a 5 km dal lago. Il P1 si trova a 800 metri dalle sponde dello specchio d’acqua.

Molto più semplice raggiungere il lago con la comoda navetta. La Linea 442 porta al lago direttamente da Dobbiaco-Villabassa. Mentre Dal 10/07 al 10/09 è attiva anche la linea 439 che da Monguelfo porta al lago. Il turista deve acquistare online i biglietti del pullman. Il tragitto dura circa 20-25 minuti e il costo del biglietto è di 5 euro a tratta (3 euro per i bambini fino a 6 anni).

Quando visitare il lago

Sicuramente il periodo migliore per visitare il lago di Braies evitando una moltitudine di persone, è fino a metà luglio e nei mesi di settembre. In zona non è difficile trovare alberghi anche a partire da 80 euro per notte per camera in questo periodo. A settembre i prezzi crollano a meno di 60 euro. Si possono trovare anche delle soluzioni alternative agli hotel. Per esempio è possibile affittare degli appartamenti con terrazza e giardino a partire da 70 euro per notte anche con più camere da letto.

Per trovare queste ed altre offerte è possibile consultare le varie piattaforme dedicate ai servizi turistici.

Approfondimento

Non esiste al mondo un mare con un’acqua così trasparente con questi paesaggi